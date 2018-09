विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार (29 सितंबर) को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के आतंक समर्थित चेहरे को संयुक्त राष्ट्र में उजागर किया। विदेश मंत्री ने कहा, ”9/11 का मास्टर माइंड तो मारा गया लेकिन 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी खुला घूम रहा है, रैलियां करता है, चुनाव लड़वाता, सरेआम भारत को धमकियां देता है लेकिन एक बात संतोष की है कि दुनिया के देशों ने पाकिस्तान का सही चेहरा पहचान लिया है और इसीलिए एफएटीएफ ने टेरर फंडिंग के लिए आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने के लिए पाकिस्तान को निगरानी सूचि में रख दिया है।” वित्त मंत्री ने कहा, ”हमारे यहां आतंकवाद की चुनौती कहीं दूर देश से नहीं, बल्कि सीमा पार अपनी पड़ोसी देश से ही आई है और वो देश केवल आतंकवाद फैलाने में ही माहिर नहीं है, बल्कि अपने किए हुए को नकारने में भी उसने महारत हासिल कर ली है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना।

अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 20001 की घटना सबसे बड़ी आतंकवादी घटना के रूप में देखी जाती है। इसीलिए उस घटना के मास्टर माइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और पूरी दुनिया में उसे खोज रहा था लेकिन उसे नहीं मालूम था कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा दोस्त बताने वाले देश पाकिस्तान ने ही अपने यहां पनाह देकर उसे छिपा रखा था। ये अमेरिका के खुफिया तंत्र की सफलता है कि उन्होंने ओसामा को वहां खोज निकाला और यह अमेरिका की सैन्य शक्ति की उपलब्धि है कि उन्होंने उसे वहीं मार गिराया लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए सारा सच सामने आ जाने के बाद भी न चेहरे पर झेप, न माथे पर शिकन.. जैसे कोई गुनाह उन्होंने किया ही न हो।”

