फोर्ड फाउंडेशन ने केंद्र सरकार के आदेश के बाद लोधी एस्टेट की जगह को खाली कर दिया है। फाउंडेशन 1960 के दशक से लोधी स्टेट दफ्तर में काम कर रहा था। इस जगह को केंद्र सरकार ने भारत के नेतृत्व वाली दो इंटरनेशनल संस्थाओ को दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने 2025 में फोर्ड फाउंडेशन के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू की थी। फाउंडेशन का 55, लोधी एस्टेट की प्रॉपर्टी का लीज भी खत्म हो गया था। उन्होंने कहा कि जब से फाउंडेशन ने जगह खाली की है, तब से कोई ‘जबरदस्ती बेदखली’ नहीं की गई है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि फाउंडेशन इस साल फरवरी में बाहर चला गया था और मार्च में अपनी वेबसाइट पर अपने ऑफिस का पता 55, लोधी एस्टेट से अपडेट करके मौजूदा पता, लेवल 8, DLF सेंटर, संसद मार्ग कर दिया था। फोर्ड फाउंडेशन ने द इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का ईमेल पर कोई जवाब नहीं दिया। फोन पर और दिल्ली ऑफिस के दौरे के दौरान संपर्क करने पर उसके प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं थे। MoHUA ने भी कमेंट के लिए किए गए अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

किसे मिली जगह?

सोमवार को, MoHUA के तहत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ़ एस्टेट्स ने फोर्ड फाउंडेशन की ऑफिस वाली जगह के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में IBCA (एक मल्टी-कंट्री और मल्टी-एजेंसी कोएलिशन है) लॉन्च किया था। इसकी वेबसाइट के मुताबिक यह अभी दिल्ली के शांति निकेतन इलाके के एक घर से काम कर रहा है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को पीएम मोदी ने 2023 में G20 समिट के हिस्से के तौर पर नई दिल्ली लीडर्स समिट के दौरान दुनिया के नेताओं की मौजूदगी में लॉन्च किया था। इसका ऑफिस अभी साउथ दिल्ली में भीकाजी कामा प्लेस के संरक्षण भवन में है।

लोधी एस्टेट में फोर्ड फाउंडेशन हेडक्वार्टर को अमेरिकी आर्किटेक्ट जोसेफ स्टीन ने डिजाइन किया था, जिन्होंने दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जैसी आजादी के बाद की मशहूर इमारतों को भी डिजाइन किया था। फोर्ड फाउंडेशन 1960 के दशक से 55, लोधी एस्टेट, कॉम्प्लेक्स में मौजूद था। यह जगह यूनाइटेड नेशंस और उसकी एजेंसियों का भी घर रही है, जो आज भी इसके कुछ हिस्सों में हैं।

सरकार के साथ काम करता है फोर्ड फाउंडेशन

फोर्ड फाउंडेशन आज़ादी के बाद से कई अहम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में करीब से शामिल रहा है, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं, खेती और शिक्षा के प्रोग्राम शामिल हैं। फाउंडेशन की वेबसाइट के अनुसार, “फोर्ड फाउंडेशन ने 1952 में भारत सरकार के बुलावे पर नई दिल्ली में अपना ऑफिस बनाया था। शुरुआत से ही हमने देश के साथ मिलकर विकास की अहम ज़रूरतों और उम्मीदों को पूरा किया है। आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में फाउंडेशन ने देश के बड़े रिसर्च, एकेडमिक और प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन बनाने में मदद को प्राथमिकता दी।”

फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक जिन संस्थानों को फाउंडेशनल ग्रांट दिए गए हैं, उनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट शामिल हैं। वेबसाइट के अनुसार, “फाउंडेशन ने खड़गपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी को रिसर्च के लिए शुरुआती सपोर्ट भी दिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को शुरुआती सपोर्ट दिया। हमने भारत के कई बड़े सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव को भी सपोर्ट किया है, जैसे 1950 के दशक में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम और 1960 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत के साथ-साथ सेल्फ-हेल्प ग्रुप मूवमेंट।”

फाउंडेशन का क्या है फोकस?

फाउंडेशन का कहना है कि अभी उसका फोकस इनक्लूसिव और महिलाओं के नेतृत्व वाला डेवलपमेंट है। हालांकि हाल का डेटा मौजूद नहीं था, लेकिन फाउंडेशन की वेबसाइट पर 2012 की आखिरी सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि उसने भारत, नेपाल और श्रीलंका में 13.51 मिलियन डॉलर की ग्रांट दी थी। 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाले साल के लिए फाउंडेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक उसने दुनिया भर में 773 मिलियन डॉलर की ग्रांट को मंज़ूरी दी थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 2015 में फोर्ड फाउंडेशन को वॉचलिस्ट में डाल दिया था। गुजरात सरकार ने आरोप लगाया था कि यह फाउंडेशन एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के NGO सबरंग ट्रस्ट और सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस की ‘भारत-विरोधी’ गतिविधियों को फंडिंग कर रहा है। MHA ने फाउंडेशन को पहले अप्रूवल वाली कैटेगरी में रखा था, जिसका मतलब है कि भारतीय संगठनों को इसके द्वारा दिए जाने वाले सभी फंड को पहले सरकार से मंज़ूरी लेनी होगी। मार्च 2016 में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले MHA ने फाउंडेशन को लिस्ट से हटा दिया।