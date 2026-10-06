Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए केवल 15% सीटें आरक्षित करने वाली डोमिसाइल पॉलिसी 2025 पारित करने के एक साल बाद एक नया नियम लागू किया है। राज्य में शादी करने वाली महिलाओं को अपने माता-पिता के पते वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, न कि अपने पति के पते वाले। इसका सीधा मतलब यह है कि बिहार के बाहर से शादी करने वाली महिलाएं किसी भी तरह के आरक्षण लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी।

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 22 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में कहा, “जो शादीशुदा महिलाएं कोटा का फायदा उठाना चाहती हैं, उन्हें अपने माता-पिता के पते से जाति, निवास और नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, न कि अपने पति के पते से।”

इस साल लागू हो रही पॉलिसी

यह अधिसूचना उस समय जारी की गई जब बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई)-4 के माध्यम से अपने 32,388 शिक्षक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। यह अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब अगस्त 2025 में पारित पॉलिसी इस साल पहली बार लागू हो रही है।

इससे आवेदकों के लिए छंटनी का एक और चरण जुड़ गया है। बीपीएससी के एक अधिकारी ने कहा, “चूंकि बिहार ने पिछली तीन परीक्षाओं में अपनी डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं की थी, इसलिए महिला उम्मीदवार अपने पति का पता इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र थीं। हमें अपनी डोमिसाइल पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करना था और बिहार में शादी करने वाली महिलाओं पर लागू होने वाले नियमों को स्पष्ट करना था।”

अगस्त 2023 में हुए टीआरई-I में, 1.70 लाख विज्ञापित वैकेंसी के मुकाबले लगभग 1.20 लाख टीचर नियुक्त किए गए थे। दिसंबर 2023 में हुए टीआरई-II में, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कैडर में 1.22 लाख विज्ञापित पदों के मुकाबले लगभग 96000 टीचर चुने गए थे। टीआरई-III, जो मूल रूप से मार्च 2024 में हुआ था, पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया था और जुलाई 2024 में 87774 वैकेंसी के लिए इसे दोबारा आयोजित किया गया। इसके बाद बीपीएससी ने चारों स्कूल कैडर में लगभग 70000 उम्मीदवारों का चयन किया।

अधिकारियों के अनुसार, 2023 से लेकर अब तक टीआरई-I से टीआरई-III तक लगभग 50000 बाहरी राज्यों के शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो कि बीपीएससी की 2.68 लाख शिक्षक नियुक्तियों का लगभग पांचवां हिस्सा है।

शिक्षक विभाग के अधिकारी ने क्या बताया?

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “2006 से अब तक भर्ती किए गए 5.68 लाख शिक्षकों में से काफी संख्या में उम्मीदवार दूसरे राज्यों से आए थे। इससे बिहार के उम्मीदवार नाराज थे। जब मार्च 2023 में बिहार शिक्षक भर्ती नियमों की पहली बार घोषणा की गई, तो उसमें बिहार डोमिसाइल पॉलिसी को अनिवार्य रूप से लागू करने का नियम जोड़ा गया था। लेकिन बिहार कैबिनेट ने जुलाई 2023 में इसे रद्द कर दिया, जिसका असल मतलब यह है कि बिहार डोमिसाइल पॉलिसी किसी भी परीक्षा के लिए कभी लागू नहीं की गई।”

पिछले साल अगस्त में अधिसूचित किए गए बीपीएससी टीआरई डोमिसाइल नियमों के तहत, बिहार के संस्थानों से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 40% कोटा तय किया गया था। नई पॉलिसी के अनुसार, बिहार के बाहर के उम्मीदवारों के लिए कोई सीधा कोटा नहीं है और उन्हें सिर्फ 15% ओपन सीटों के लिए मुकाबला करना होगा।

जो उम्मीदवार वहां के मूल निवासी (डोमिसाइल) नहीं हैं, उन्हें राज्य में मिलने वाले आरक्षण का फायदा (जैसे महिलाओं के लिए कोटा और दूसरी छूट) नहीं मिलता है। साथ ही, उन्हें दूसरे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तरह ही केंद्रीय और राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में 60% अंक हासिल करने होते हैं।

बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती के 85% पद विभिन्न आरक्षण कोटा के माध्यम से सीधे बिहार के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित हैं। बीपीएससी ने टीआरई-4 परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। कुल 32,388 रिक्तियों में से 3,847 पद कक्षा 1 से 5 तक, 8,563 पद कक्षा 6 से 8 तक, 3,878 पद कक्षा 9 से 10 तक और 16,101 पद कक्षा 11 से 12 तक के शिक्षकों के लिए हैं।

यूडीआईएसई+ 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में सरकारी और निजी मिलाकर लगभग 94,339 स्कूल हैं। इनमें से लगभग 80.84% ​​से 80.90% यानी लगभग 76,000 से 76,300 सरकारी स्कूल राज्य में संचालित हैं। इन सरकारी स्कूलों में लगभग 7.07 लाख (707,000) शिक्षक कार्यरत हैं।

यह भी पढ़ें: ‘माता-पिता की सैलरी और कृषि आय को मत गिने’, आरक्षण विवाद के बीच बिहार सरकार ने क्रीमी-लेयर नियमों को किया सख्त



बिहार में क्रीमी-लेयर नियमों को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सख्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि बिहार के अधिकारी यह तय करते समय कि आवेदक के माता-पिता क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं, उनकी सैलरी या खेती से होने वाली इनकम को नहीं गिन सकते। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राज्य में जाति आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…