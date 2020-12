पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की जरूरतों और सुविधाओं को देखते हुए विभिन्न स्थानों के लिए 12 विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें जोधपुर-चेन्नई एग्मोर ज़ोन के कुछ स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। पिछले मार्च में कोरोना महामारी से ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था। बाद में जब कुछ ट्रेनें शुरू हुईं तो उनके फेरे कम कर दिए गए थे।

नए साल पर ट्रेनों के फेरे बढ़ने से यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। हालांकि रेल विभाग कोरोना संक्रमण से यात्रियों के बचाव और सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रख रहा है। इसके मददेनजर जिन रूटों पर ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं, उन रूटों पर खास तौर पर यात्रियों के स्वास्थ्य परीक्षण और ट्रेनों के अंदर और स्टेशन परिसर में सैनिटाइज की व्यवस्था की जा रही है।

For convenience of passengers & with a view of to meet travel demand, it has been decided to run additional trips of 12 special trains between various destinations over Indian Railways while Jodhpur-Chennai Egmore will be passing over some stations on the zone: Western Railway

