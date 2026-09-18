तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद में चुनाव आयोग का फैसला आ गया है। EC ने दोनों गुटों के लिए अलग-अलग पहचान तय कर दी है। आयोग के फैसले के मुताबिक अब अरूप रॉय के नेतृत्व वाले ऋतब्रत बनर्जी गुट ‘Democratic Trinamool Congress’ के नाम से जाना जाएगा। वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘Mamata All India Trinamool Congress’ नाम दिया गया है।

ऋतब्रत बनर्जी गुट को ‘Envelope’ यानी लिफाफा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। वहीं ममता बनर्जी के गुट के लिए ‘Football Player’ यानी फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह तय किया गया है। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के तौर पर माना जाएगा।

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा कि अगर अंतरिम व्यवस्था तुरंत लागू नहीं की जाती तो एक ही पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे दोनों गुटों के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने की स्थिति बन सकती थी। ऐसे में उम्मीदवारों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए।

क्या था विवाद?

यह फैसला आयोग के 17 सितंबर के अंतरिम आदेश के बाद आया है। उस आदेश में दोनों पक्षों को ‘All India Trinamool Congress’ नाम और ‘Flowers & Grass’ यानी फूल और घास वाले चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया गया था।

इसके बाद आयोग ने दोनों गुटों की अलग राजनीतिक पहचान तय करते हुए नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं।

पहले से दाखिल नामांकन पर भी स्थिति साफ

चुनाव आयोग ने रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों के साथ-साथ असम की नगांव लोकसभा सीट पर पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके उम्मीदवारों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है।

आयोग के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों ने अरूप रॉय गुट के Form-B के आधार पर नामांकन दाखिल किया है, उन्हें अब ‘Democratic Trinamool Congress’ के उम्मीदवार के तौर पर माना जाएगा और उनके लिए ‘Envelope’ चुनाव चिन्ह रहेगा।

इसी तरह, ममता बनर्जी गुट के Form-B के आधार पर दाखिल नामांकन वाले उम्मीदवार ‘Mamata All India Trinamool Congress’ के नाम से चुनाव लड़ेंगे और उन्हें ‘Football Player’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा।

हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों के नामांकन से जुड़ी बाकी कानूनी और वैधानिक शर्तों की जांच संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (RO) करेंगे।

ममता बनर्जी ने खुद बनाया था TMC का चुनाव चिन्ह

टीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पार्टी की स्थापना के समय ममता बनर्जी ने खुद इस प्रतीक का स्केच बनाया था। दो हरे फूलों की कलियां और नीचे घास- यही आगे चलकर तृणमूल कांग्रेस की चुनावी पहचान बन गया। पढ़ें पूरा किस्सा…