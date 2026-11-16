बीते कुछ महीनों में देश में महंगाई बढ़ी है और इसके आर्थिक और राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। 2026 खत्म होने में करीब 45 दिन बाकी है और 2027 में देश के 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई का असर चुनावों पर भी पड़ सकता है। भारत में पिछली बार जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 के दौरान खाने-पीने की चीजों की महंगाई का दौर देखा गया था। तब स्थिति साल-दर-साल औसतन 8.5% से ज्यादा थी। हालांकि ऐसा मजबूत अल नीनो की वजह से हुआ था, जो जून 2023 के आसपास बना था और अप्रैल 2024 तक खत्म हो गया।

लेकिन अभी का अल नीनो, जिसकी अधिकारिक घोषणा जून 2026 में हुई है, वह पहले ही बहुत मजबूत स्थिति में है। ज्यादातर ग्लोबल मौसम एजेंसियों का अनुमान है कि यह जनवरी से मार्च तक बहुत मजबूत रहेगा और फिर अप्रैल-मई 2027 तक मध्यम से कमजोर हो जाएगा।

सामान्य से कम हुई बारिश

इस दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सीजन (जून-सितंबर) के दौरान पूरे देश में बारिश पर इसका असर महसूस किया गया है। बारिश सामान्य के औसत से 12.6% कम हुई है। अक्टूबर से शुरू हुए नॉर्थ-ईस्ट मॉनसून सीजन में भी 15 नवंबर तक सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार और नॉर्थ-ईस्ट में सूखे मौसम का सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

खाने-पीने की चीजों की महंगाई पर भी इसका असर देखा जा रहा है। आधिकारिक कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में सालाना बढ़ोतरी जून में 5.3% को पार कर गई, जो जुलाई में 5.5%, अगस्त में 6%, सितंबर में 7.7% और अक्टूबर में 23 महीने के सबसे ऊंचे लेवल 8.9% पर पहुंच गई।

मजबूत स्थिति में अल नीनो

खाने की महंगाई के पिछले मामले को देखते हुए और मौजूदा अल नीनो 2023-24 की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है। यहां तक कि रिकॉर्ड बनाने वाला है और 2027 तक इसके दोहराव की उम्मीद की जा सकती है।

हालांकि 2023-24 के उलट सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक जरूरी मिनिमम बफर लेवल से 3.3 गुना ज्यादा है। अकेले चावल का स्टॉक, 1 अक्टूबर को 55.5 मिलियन टन (MT ) था, जो इस तारीख के लिए अब तक का सबसे ज्यादा था। जबकि 46.3 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक पांच सालों में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों के पास लगभग 3.8 MT दाल है। इसमें 1.6 MT चना, 1 MT अरहर/तूर और 1.2 MT दूसरी दाल शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से मूंग, मसूर और उड़द शामिल है।

अभी के लिए अनाज का काफ़ी स्टॉक होने से सरकार अल नीनो की वजह से फसल खराब होने की स्थिति में कीमतों को कम करने के लिए मार्केट में दखल दे सकेगी। 2023-24 के दौरान यह गुंजाइश कम थी।

स्टॉक की स्थिति काफी हद तक बेहतर

बेहतर स्टॉक की स्थिति काफी हद तक 2024-25 और 2025-26 की लगातार बंपर फसल की वजह से है। दुनिया भर में भी यही हाल था। U.S. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार, चावल, गेहूं और मक्का का दुनिया भर में प्रोडक्शन क्रमशः 545.7 MT, 844 MT और 1,334.7 MT के रिकॉर्ड लेवल पर पहुँच गया। सोयाबीन (429.3 MT), रेपसीड (96 MT), पाम ऑयल (82.1 MT) और चीनी (186.1 MT) का भी यही हाल था।

ज्यादा स्टॉक शायद यह बताता है कि ईरान युद्ध और अल नीनो के दोहरे झटकों के बावजूद इस बार दुनिया भर में खाने की चीजों की कीमतें सच में क्यों नहीं बढ़ीं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (FAO) के बेंचमार्क फूड प्राइस इंडेक्स (जिसकी 2014-2016 के लिए बेस वैल्यू 100 है) की अक्टूबर 2026 के लिए ताजा रीडिंग 133.9 पॉइंट है, जो मार्च-जून 2022 में रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले के ठीक बाद 155-160 के पीक से अभी भी कुछ दूर है।

इसके नुकसान क्या हैं?

हालांकि यह राहत शायद ज्यादा दिन न रहे। सबसे पहले खरीफ (मॉनसून) सीजन की फसल बहुत अच्छी नहीं रही है। इसका सबूत कर्नाटक के दावणगेरे और विजयपुरा होलसेल मार्केट में मक्के की मॉडल या सबसे ज्यादा बताई गई कीमतें हैं, जो एक साल पहले के 1,844-1,885 रुपये के मुकाबले 3,144-3,172 रुपये प्रति क्विंटल हैं। यही हाल मध्य प्रदेश के देवास में सोयाबीन (4,300 रुपये के मुकाबले 7,200 रुपये), हरियाणा के सिरसा में कॉटन (7,150 रुपये के मुकाबले 9,020 रुपये), राजस्थान के भुसावर बैर में बाजरा (2,025 रुपये के मुकाबले 2,650 रुपये) और महाराष्ट्र के लातूर में अरहर/तूर (6,500 रुपये के मुकाबले 10,300 रुपये) मंडियों का है।

रबी फसलों की बुआई खराब

दूसरा रबी (सर्दी-बसंत) फसलों की बुआई खराब रही है। 13 नवंबर तक गेहूं के लिए कुल रकबा पिछले साल इसी समय के मुकाबले 15.3% कम, चना के लिए 21.6% और रेपसीड-सरसों के लिए 8.4% कम बताया गया है। यह साफ तौर पर मिट्टी में नमी की कमी और कम बारिश की वजह से बड़े जलाशयों के साथ-साथ तालाबों और जमीन के नीचे के पानी के लेवल के काफी कम होने की वजह से है। इसके अलावा चूंकि एल नीनो भारत में सर्दियों के गर्म और सामान्य से कम होने का खतरा भी बढ़ाता है, इसलिए इससे रकबे के अलावा फसल की पैदावार को भी नुकसान हो सकता है।

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह सब रिटेल कीमत के लेवल पर भी हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स (DoCA) के डेटा के मुताबिक, पिछले एक साल में अरहर/तूर दाल का पूरे भारत में मॉडल प्राइस 110 रुपये प्रति kg से बढ़कर 140 रुपये प्रति किलो हो गया है, जबकि इसी तरह चना (85 रुपये से 95 रुपये) और उड़द (120 रुपये से 130 रुपये) दाल; चीनी (45 रुपये से 60 रुपये), मूंगफली (182.5 रुपये से 214 रुपये), सरसों (192 रुपये से 210 रुपये), सोयाबीन (154 रुपये से 167.5 रुपये), सूरजमुखी (165 रुपये से 192 रुपये) और पाम (132 रुपये से 159 रुपये) तेल और प्याज (25 रुपये से 50 रुपये) के दाम भी बढ़े हैं।

दूध की कीमतें बढ़ी

पिछले एक साल में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल) और मदर डेयरी ने भी नेशनल कैपिटल रीजन में पाउच्ड टोंड (3% फैट) और फुल-क्रीम (6% फैट) दूध की रिटेल कीमतें क्रमशः Rs 58 और Rs 70 से बढ़ाकर Rs 62 और Rs 76 प्रति लीटर कर दी हैं।

FAO का अक्टूबर 2026 का वेजिटेबल ऑयल के लिए 199.2 पॉइंट्स और शुगर के लिए 121.3 पॉइंट्स का इंडेक्स, जून 2022 और नवंबर 2024 के लेवल के बाद सबसे ज्यादा है।

जैसे-जैसे पिछली रिकॉर्ड फ़सलों का स्टॉक कम होगा और इंडोनेशिया और ब्राज़ील जैसे देश अपने पाम ऑयल, शुगर और कॉर्न प्रोडक्शन का बढ़ता हिस्सा बायोडीज़ल और इथेनॉल की तरफ मोड़ेंगे ताकि पेट्रोलियम फ़्यूल में मिलाया जा सके — आने वाले महीनों में ग्लोबल फ़ूड कमोडिटी की कीमतें और बढ़ सकती हैं। यह मज़बूत होते एल नीनो और इसके लंबे समय तक चलने वाले असर के साथ 2027 में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक चुनौती पेश कर सकता है।

दाल को ही लें, जहां DoCA ने होलसेलर, स्टॉकिस्ट, बड़ी चेन रिटेलर, मिलर्स और इंपोर्टर्स के लिए हर शुक्रवार को अपने पास रखे स्टॉक की घोषणा करना जरूरी कर दिया है। तमिलनाडु ने तो 13 नवंबर से ये कंपनियां कितनी अरहर/तूर और उड़द का स्टॉक रख सकती हैं, इस पर भी लिमिट लगा दी है।

ये बातें तब सामने आई हैं जब कर्नाटक (जिसकी कटाई नवंबर के आखिर/दिसंबर की शुरुआत में होनी है) और महाराष्ट्र (जनवरी की शुरुआत से बीच तक) में अरहर की खड़ी फसल पिछले साल के मुकाबले 40-50% बची है। इसके अलावा चने की बुआई भी ठीक से नहीं हुई है।

मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती

इन हालात में सरकार के पास सभी दालों (अरहर और उड़द पर पहले से ही 0%, चना और मसूर पर 10%, और पीली मटर पर 30%) और वेजिटेबल ऑयल (कच्चे पाम और सोयाबीन पर 11%, और सूरजमुखी पर 5.5%) पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसे कच्ची चीनी और कॉटन के लिए मौजूदा ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट विंडो को 31 दिसंबर के बाद बढ़ाने पर भी विचार करना पड़ सकता है।

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