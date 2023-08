Fodder Scam Case: ‘किडनी हुई ट्रांसप्लांट, 42 महीने जेल में काटे…’, कपिल सिब्बल ने किया CBI की याचिका का विरोध, 17 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

Fodder Scam Case: CBI की याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ कपिल सिब्बल ने कहा, 'लालू यादव ने 42 महीने जेल में काटे हैं। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है।

न्यूज डेस्क Edited by Vivek Awasthi Written by

Fodder Scam Case: चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को राहत। (फोटो सोर्स: ANI)

Follow us on



instagram

telegram