FlyDubai की फ्लाइट FZ1073 में बैठे 180 से ज्यादा यात्रियों की जान बचाने वाले कैप्टन भारतीय नागरिक स्मित मछार हैं। प्लेन में ज्यादातर यात्री इजरायल के थे। यह फ्लाइट दुबई से तेल अवीव जा रही थी और इसकी सऊदी अरब के तबुक में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

कैप्टन स्मित मछार को को-पायलट ने चाकू मारा था लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया। इससे लोगों की जान बच गई। इजरायली समाचार वेबसाइट ynet ने बताया कि कॉकपिट में हुई झड़प के दौरान मछार ने अपने को-पायलट का जमकर मुकाबला किया।

ynet ने इजरायल के अफसरों के हवाले से बताया कि को-पायलट ओमान का नागरिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैप्टन मछार विमान में बैठे यात्रियों को बचाने के लिए को-पायलट से भिड़ गए और बाद में इजरायली यात्रियों ने भी को-पायलट को काबू करने में उनकी मदद की।

कौन हैं कैप्टन स्मित मछार?

कैप्टन स्मित मछार गुजरात के रहने वाले हैं। स्मित मछार की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वह एयरलाइन कैप्टन हैं और उन्हें बोइंग 737 फ्लीट पर 13 साल से ज्यादा का कॉमर्शियल फ्लाइंग का अनुभव है। इससे पहले, वह भारतीय एयरलाइन Spice Jet में पायलट थे और 2011 से 2022 के बीच उन्होंने यहां काम किया था। मछार जून 2022 में flydubai में ‘डायरेक्ट एंट्री कैप्टन’ के तौर पर शामिल हुए थे।

को-पायलट गिरफ्तार, पूछताछ कर रहे अफसर

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया है कि चाकू से हमला करने वाले को-पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है और सऊदी के अफसर उससे पूछताछ कर रहे हैं।

फ्लाइट ने सऊदी अरब के तबुक की ओर मुड़ने से पहले इमरजेंसी सिग्नल भेजे और यह तेजी से नीचे की ओर जाने लगी। तबुक हवाई अड्डे के अफसरों ने बताया कि दोनों पायलट घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। FlyDubai ने कहा है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। इजरायल ने विमान के अपहरण की आशंका के चलते अपने लड़ाकू विमान भेजे थे।

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दुबई से तेल अवीव जा रही FlyDubai की फ्लाइट FZ1073 में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब विमान के कॉकपिट में दो पायलटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला किया और इजरायली यात्रियों से भरे इस विमान को क्रैश कराने की कोशिश की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।