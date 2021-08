लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कोटा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ के कारण कई लोगों के अपने घरों में फंसे होने के बाद बचाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए सेना को बुलाया गया है।

कोटा के जिलाधिकारी उज्जवल राठौड़ ने बताया कि शनिवार की पूर्वाह्न 11 बजे तक जिले के बाढ़ प्रभावित सांगोद इलाके के विभिन्न स्थानों से 140 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि सांगोद में हालत नियंत्रण में है। अधिकारियों ने बताया कि बिरला ने सुबह एक हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने इस काम में सेना की मदद ली है क्योंकि शुक्रवार रात सांगोद क़स्बे में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई थी।

सेना के अलावा राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और जिला प्रशासन बचाव कार्यों में जुटे हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बाढ़ से फसलों को नुकसान हुआ है। साथ ही कुछ लोगों ने जान भी गंवाई है। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करें। साथ ही एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है।

#WATCH | Rajasthan: Lok Sabha Speaker Om Birla conducts aerial survey of flood-affected Khanpur & Sangod areas

“Crops have been damaged & some casualties reported. I’ve instructed the Home Secretaries of Centre, State & more to conduct damage survey. NDRF team deployed,” he says pic.twitter.com/mlGPT4Pxd8

