केरल समेत देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। केरल में तो बारिश का कहर जमकर टूटा है। कई शहर डूब गए हैं तो कई लोगों की मौत हो गई है। रविवार से ही दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में भी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है।

केरल: केरल में शनिवार से मूसलाधार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कई घरों के पानी में बह जाने की भी खबर है। इसके साथ ही कई सड़क और पूल भी टूट गए हैं जिससे कई इलाकों से संपर्क टूट गया है।

राज्य सरकार विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। विभिन्न जिलों में 105 राहत शिविर बनाए गए हैं। केरल के सात बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने कोट्टायम के कूट्टिकल गांव और इडुक्की के कोक्कयार में भूस्खलन में मारे गए पीड़ितों के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है।

सीएम विजयन ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम को पांच जिलों में तैनात किया गया है। साथ ही अन्य जिलों में और टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। इडुक्की में कूटिकल और कोक्कयार में फंसे लोगों को भोजन के पैकेट गिराने के लिए नौसेना के हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया है।

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam's Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp

— ANI (@ANI) October 18, 2021