सेल्फी के लिए हुई थी किरकिरी, बीजेपी के VIDEO में तैरते हुए बाढ़ प्रभावित गांव जाते दिखे मंत्री!

महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन हाल ही में बाढ़ प्रभावित जिला सांगली का दौरा करने निकले थे, लेकिन इस दौरान वो एनडीआरएफ की नाव में सवार होकर सेल्फी लेते हुए दिखे थे जिसके बाद उनकी काफी किरकिरी हुई थी। बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने गए मंत्री को सेल्फी लेने को लेकर लोगों ने उन्हें असंवेदनशील बताया था।

सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर को लेकर लोगों ने काफी ट्रोल किया था। गिरीश महाजन की इस तस्वीर के बाद बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें वह बाढ़ का जायजा लेने के लिए बाढ़ के पानी के बीच तैरते हुए एक गांव में पहुंच रहे हैं। बीजेपी के इस वीडियो पर एक लाइन लिखी है कि हम इस तरह से सबका विश्वास हासिल करते हैं। वीडियो में एक लाल घेरे में दिख रहा है जो बाढ़ के पानी के बीच तैरता नजर आ रहा है। बीजेपी का दावा है कि वीडियो में वह शख्स गिरीश महाजन हैं।

Maharashtra Minister Shri @girishdmahajan swims to reach a flood hit village.

This is how BJP earns Sabka Vishwas. #MaharashtraFloods pic.twitter.com/NA31lieLQ5

— BJP (@BJP4India) August 10, 2019