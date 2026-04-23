जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। विमानन कंपनियों ने शुरुआत में 17 शहरों के लिए घरेलू उड़ानें शुरू करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। यीडा सीईओ आरके सिंह ने बताया कि यमुना इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (यापल) की मंगलवार को बोर्ड बैठक हुई।

बैठक में हवाई अड्डे से उड़ान शुरू होने में आ रही रुकावटों समेत अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई और मई के अंत तक हवाई अड्डे से घरेलू और कार्गो विमान सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सुरक्षा क्लीयरेंस के लिए गृह मंत्रालय की आपत्तियों को दूर करने का काम शुरू हो गया है। विमानन कंपनियों ने शुरुआत में 17 उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। जिसका पूरा खाका तैयार करने समेत टिकट बुकिंग सेवा शुरू करने की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, अब तक उड़ान के लिए शहरों का चयन नहीं हो सका है।

अधिकारियों की हुई अहम बैठक

वहीं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) से उड़ान के लिए अंतिम मंजूरी के प्रस्ताव पर विदेशी सीईओ का मसला सुलझाने पर भी अधिकारियों के बीच मंथन हुआ। एअरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम (एएसपी) के लिए सभी आपत्तियां इसी माह में दूर करने का दावा किया गया। यापल की बोर्ड बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हवाई अड्डे पर अगले दो वर्षों में विमानों को खड़ा करने के लिए 25 नए स्टैंड बनेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वर्तमान में 28 स्टैंड बनकर तैयार हैं, जिनमें तीन कार्गो और 25 व्यावसायिक विमानों के लिए हैं।

28 मार्च को हुआ था उद्घाटन

हवाई अड्डे पर 10 एयरोब्रिज जोड़े गए हैं, जिससे विमान यात्री एक साथ उड़ान भर सकेंगे। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का गत 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। घरेलू और कार्गो टर्मिनल बनकर तैयार हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का काम जारी है। प्रथम चरण में हवाई अड्डे को 1334 हेक्टेयर में पूरा किया गया है। जिसमें 3900 मीटर लंबा पहला रनवे, यात्री टर्मिनल, एटीसी, कार्गो केंद्र शामिल है।

ये भी पढ़ें- उड़ानों के लिए नोएडा एयरपोर्ट तैयार