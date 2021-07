हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला है। भारी बारिश के कारण पर्यटकों से भरे धर्मशाला में बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़ की वजह से होटलों के किनारे खड़े वाहन नाव की तरह बह गए। कई घरों में पानी घुस गया। प्रशासन ने धर्मशाला सहित दूसरे शहरी इलाकों में अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल के धर्मशाला के पर्यटन क्षेत्र भागसू में सोमवार सुबह बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से पर्यटन क्षेत्र भागसू का नाला भर गया और पानी तेज रफ़्तार से होटलों और रिहायशी इलाकों की तरफ आने लगा। पानी की तेज धार के कारण नाले के किनारे बने होटलों के बाहर खड़ी कई गाड़ियां बह गई। पानी की तेज रफ़्तार के साथ कई वाहनों के बहने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि पानी की तेज धारें होटलों के किनारे खड़े गाड़ियों को बहाते हुए ले जा रही है।

#WATCH Flash flood in Bhagsu Nag, Dharamshala due to heavy rainfall. #HimachalPradesh (Video credit: SHO Mcleodganj Vipin Chaudhary) pic.twitter.com/SaFjg1MTl4

हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में रविवार से तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश होने की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा गई है। इसके अलावा कई जिलों से बादल फटने की भी खबर सामने आई है। वहीं भारी बारिश की वजह हिमाचल में कई इलाकों में सड़कें भी अवरुद्ध हो गई है। शिमला के रामपुर में झाकड़ी के पास नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो गया।

धर्मशाला में बारिश से मांझी नदी में उफान आने से करीब 10 दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई। बद्री ग्राम पंचायत के उप प्रधान ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां पर करीब 10 दुकानें और 4-5 मकान नदी में बह गए हैं। मकान में रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है।

इन दिनों हिमाचल के अधिकांश इलाकों में पर्यटक काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कोरोना की बंदिश हटने के बाद हिमाचल के पर्यटन स्थल सैलानियों से भर गए। धर्मशाला में पर्यटकों की बढ़ती इस भीड़ को व्यवस्थित करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. धर्मशाला में पार्किंग की भी समस्या आ रही है।

#WATCH Around 10 shops damaged as Manjhi River rages following heavy rainfall in Himachal Pradesh’s Dharamshala pic.twitter.com/m98H2O6Ank

