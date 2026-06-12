केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि 15 जुलाई तक एक नई IRCTC वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। मंत्री ने जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान यह घोषणा की।

छात्रों से बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्र रेल मंत्री से पूछता है, “सर, कृपया IRCTC के कैप्चा की समस्या का समाधान कीजिए।” इसके बाद मंत्री जी ने एक विभागीय अधिकारी को फोन किया और कहा, “सभी छात्रों ने IRCTC की नई वेबसाइट की मांग की है।” फिर उन्होंने अधिकारी से पूछा कि क्या 30 दिनों के भीतर ऐसी वेबसाइट बनाना संभव है। इसके बाद उन्होंने छात्रों को बताया कि IRCTC की नई वेबसाइट 15 जुलाई तक लॉन्च हो जाएगी। जिसके बाद छात्रों ने उन्हें धन्यवाद दिया।

यूजर्स की IRCTC वेबसाइट को लेकर शिकायतें

कैप्चा के अलावा, उपयोगकर्ताओं ने अक्सर व्यस्त समय के दौरान वेबसाइट की धीमी स्पीड, क्रैश और रुकावटों, अचानक सत्र समाप्त होने और अप्रत्याशित लॉगआउट, सीट चयन के बाद पेमेंट फेल, लॉगिन समस्याओं और बार-बार एरर मैसेज पर भी शिकायत की। इसके अलावा यूजर्स ने ओटीपी से संबंधित समस्याओं, तत्काल बुकिंग के दौरान दिक्कतों और IRCTC वेबसाइट पर बॉट्स, एजेंटों और अनुचित पहुंच के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। पिछले साल ही सरकार ने कहा था कि उसने 2.5 करोड़ यूजर आईडी निष्क्रिय कर दी हैं।

वहीं, इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई आईआरसीटीसी वेबसाइट में बेहतर, तेज और आधुनिक फंक्शन होने की उम्मीद है, जिनका मकसद यूजर के अनुभव को बेहतर बनाना है।

Passenger Reservation System में अपग्रेड

इससे पहले रेल मंत्रालय ने मई में घोषणा की थी कि वह अगस्त से करीब 40 साल पुराने यात्री आरक्षण प्रणाली (Passenger Reservation System) को एक आधुनिक और अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म में अपग्रेड करेगा। भारतीय रेलवे ने साल 2002 में ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा शुरू की थी। वर्तमान में देश में ट्रेन टिकटों की कुल मांग का लगभग 88% हिस्सा ऑनलाइन माध्यमों से पूरा किया जा रहा है। वहीं, भारतीय रेलवे ने पिछले साल रेलवन (RailOne) मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से यात्रियों को टिकट कन्फर्म होने की संभावना का अधिक सटीक आकलन उपलब्ध कराता है और विभिन्न रेलवे सेवाओं तक पहुंच को भी आसान बनाता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें