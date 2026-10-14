कम से कम पांच राज्यों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि शहरी आजीविका मिशन के लिए आर्थिक सहायता को लेकर स्पष्टता नहीं होने से शहरों में रहने वाले गरीबों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। पिछले एक दशक में इस योजना से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है।

तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार, कांग्रेस शासित कर्नाटक और भाजपा शासित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा ने अलग-अलग पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) से अपनी चिंता जताई है। राज्यों का कहना है कि योजना के लिए धनराशि जारी नहीं होने से लाभार्थियों के बैंक खातों को योजनाओं से जोड़ने और उन्हें बैंकों से कर्ज दिलाने में परेशानी आएगी।

राज्यों ने योजना के तहत बकाया धनराशि जारी करने की मांग की है। तमिलनाडु ने 350 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र ने 81 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश ने 101 करोड़ रुपये और त्रिपुरा ने 6.5 करोड़ रुपये मांगे हैं। अन्य राज्यों ने भी अपनी मांगें रखी हैं।

डीएवाई-एनयूएलएम के बाद नई शहरी आजीविका योजना पर फिलहाल विचार नहीं

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) वर्ष 2014 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2024 तक चला। इस दौरान दस लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए। इसके बाद केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दिसंबर 2025 तक दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (डीजेएवाई-एस) के तहत एक प्रायोगिक परियोजना चलाई। इसका उद्देश्य नई योजना शुरू करने का रास्ता तैयार करना था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, अब इस नई योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

नई योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 27 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु से चेन्नई और तिरुपुर को प्रायोगिक परियोजना के लिए चुना गया था।

विजय ने पत्र में लिखा, “प्रायोगिक परियोजना के दौरान आजीविका के लिए संवेदनशील स्थिति में रहने वाले करीब 1.26 लाख परिवारों की पहचान कर उनका ब्योरा तैयार किया गया है। लगभग 2,500 स्वयं सहायता समूह भी बनाए गए हैं। इससे कार्यक्रम को बड़े स्तर पर लागू करने के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है। इसके अलावा, मंत्रालय ने सभी राज्यों को मौजूदा मिशन की व्यवस्था और कर्मचारियों को बनाए रखने की सलाह दी थी, ताकि सेवाएं जारी रहें और लाभार्थियों को बिना रुकावट सहायता मिलती रहे।”

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत तमिलनाडु में 1.72 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनके सदस्यों की संख्या 18.70 लाख है। विजय ने बताया कि राज्य में इस मिशन के लिए उपलब्ध धनराशि अप्रैल 2025 तक पूरी तरह खर्च हो चुकी थी।

उन्होंने पत्र में लिखा, “शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को बढ़ावा देना जरूरी है। इससे शहरी आजीविका मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ-साथ गरीबों के लिए आजीविका के टिकाऊ अवसर पैदा करने, उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। प्रस्तावित आर्थिक सहायता से राज्य मौजूदा शहरी आजीविका व्यवस्था को बनाए रख सकेंगे। इससे पहले से बनाए गए सामुदायिक संगठनों को सुरक्षित रखने और मजबूत बनाने के साथ मिशन के जरूरी कर्मचारियों तथा सेवाओं को जारी रखने में भी मदद मिलेगी।” विजय ने वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत 350 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की है।

धनराशि नहीं मिलने से त्रिपुरा शहरी आजीविका मिशन के सामने आर्थिक संकट

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 11 सितंबर को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर त्रिपुरा शहरी आजीविका मिशन (टीयूएलएम) को लागू करने में आ रही गंभीर आर्थिक परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों, क्षेत्रीय स्तर के संगठनों, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और बैंक सखियों के माध्यम से इस मिशन ने खासकर महिलाओं समेत शहरी गरीबों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दो वर्षों में मंत्रालय से कोई नई धनराशि नहीं मिली है।

साहा ने लिखा, “धन की कमी का जमीनी स्तर पर लाभार्थियों और त्रिपुरा की आजीविका व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। टीयूएलएम को आर्थिक सहायता नहीं मिलने से बैंकिंग सेवाओं से जुड़ाव और संस्थागत कर्ज हासिल करने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इससे कई वर्षों में तैयार हुए सामुदायिक संगठनों का ढांचा कमजोर पड़ सकता है। नतीजतन, मिशन के जरिए अब तक हासिल हुए लाभ, नतीजों और प्रगति पर गंभीर असर पड़ सकता है।” उन्होंने केंद्र से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया।

इससे पहले जुलाई में भी त्रिपुरा सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर बकाया देनदारियों के रूप में 6.50 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने बताया था कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत त्रिपुरा में कुल 6,796 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। ये समूह मध्याह्न भोजन योजना के लिए भोजन तैयार करने और उपलब्ध कराने, कैंटीन चलाने, स्कूली वर्दी सिलने और नगर निकायों की सेवाओं जैसे कामों में लगे हुए हैं।

महाराष्ट्र के राज्य मिशन ने 29 सितंबर को केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर केंद्र के हिस्से के रूप में 80.99 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की। राज्य ने कहा कि इससे पुराने बकाये चुकाने और नई योजना को नए सिरे से शुरू करने में मदद मिलेगी।

राज्य मिशन ने अपने पत्र में बताया कि मंत्रालय ने राज्यों को डीजेएवाई-एस योजना का विस्तार करने और इसे एक अक्टूबर 2024 से प्रायोगिक आधार पर लागू करने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए आखिरी बार मार्च 2024 में धनराशि मिली थी, जो अब पूरी तरह खर्च हो चुकी है।

राज्य मिशन ने लिखा, “इसके कारण हम गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन, ब्याज में सब्सिडी और घूमती निधि से जुड़ी देनदारियां हर महीने लगातार बढ़ रही हैं।”

मध्य प्रदेश सरकार ने भी सात सितंबर को केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर 101 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की। इसमें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए मांगे गए 13.71 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

राज्य सरकार ने पत्र में लिखा, “ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था बैंक ऋण से जुड़ी थी। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को कर्ज चुकाने की निर्धारित अवधि के दौरान लगातार राहत देना था। योजना बंद होने या उसका विस्तार नहीं किए जाने का यह मतलब नहीं है कि उसके तहत मंजूर कर्ज पर पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी की बकाया देनदारी भी अपने आप खत्म हो जाएगी। लाभार्थी अब भी अपने बैंक ऋण चुका रहे हैं। कई मामलों में कर्ज चुकाने की अवधि डीएवाई-एनयूएलएम योजना बंद होने की तारीख के बाद तक है।”

मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि ब्याज सब्सिडी की इन बकाया देनदारियों का भुगतान नहीं होने से उन लाभार्थियों को नुकसान हो सकता है, जिन्होंने सरकार की सहायता से चलने वाले आजीविका कार्यक्रम पर भरोसा करके बैंक से कर्ज लिया था।

कर्नाटक सरकार ने छह सितंबर को केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या बेंगलुरु के लिए प्रायोगिक योजना के तहत जारी किए गए 4.48 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने कहा, “फिलहाल जुलाई 2025 से कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन उपलब्ध नहीं है। जमीनी स्तर पर योजना लागू करने में आ रही आर्थिक परेशानियों को देखते हुए हमने मंत्रालय से मार्गदर्शन मांगा है कि क्या प्रायोगिक परियोजना के लिए जारी धनराशि का इस्तेमाल कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में किया जा सकता है।”

योजना बंद होने और 13 राज्यों के 25 शहरों में प्रायोगिक परियोजना शुरू होने के बाद भी केंद्रीय मंत्रालय ने चार दिसंबर 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा था। इसमें बताया गया था कि व्यय विभाग ने प्रायोगिक परियोजना का विस्तार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बाकी राज्यों से कहा गया था कि वे नई योजना को सुचारु रूप से लागू करने की तैयारी के लिए कार्ययोजना बनाएं।

नए मिशन की मंजूरी तक मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश

मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा था, “लाभार्थियों को लगातार सहायता देने और नए मिशन में बदलाव की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। कर्मचारियों पर होने वाला खर्च शहरी स्थानीय निकायों के अपने संसाधनों या मंत्रालय की योजनाओं के तहत राज्य के पास पहले से मंजूर उपलब्ध धनराशि से पूरा किया जाना चाहिए। एक अक्टूबर 2024 से लेकर नए मिशन को मंजूरी मिलने तक प्रायोगिक परियोजना और बदलाव की अवधि के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था और योजना लागू करने पर किए गए खर्च की भरपाई का प्रस्ताव नए मिशन के तहत रखा जाएगा।”

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के कामकाज के लिए सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्यों की थी।

सूत्र ने कहा, “फिलहाल पीएम स्वनिधि जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में पहले से मौजूद इन कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं।”

स्वयं सहायता समूहों के बारे में सूत्र ने बताया कि अब केंद्र सरकार की कई दूसरी योजनाओं में भी इन समूहों की मदद ली जा रही है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) तथा पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना शामिल हैं।

मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दस साल के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर करीब 9,000 करोड़ रुपये खर्च किए। प्रायोगिक परियोजना के लिए 13 राज्यों के 25 शहरों को चुना गया था।

सूत्र ने कहा, “किसी भी राज्य की कोई मांग लंबित नहीं है। नीति आयोग के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण पिछले नौ वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। प्रायोगिक परियोजना से मिली सीख और शहरी क्षेत्रों में सामने आ रहे नए अवसरों के आधार पर आजीविका कार्यक्रम के नए स्वरूप पर चर्चा की जा रही है और संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।”

सूत्र ने आगे कहा, “फिलहाल स्वच्छ भारत मिशन में स्वयं सहायता समूहों की 1.5 लाख से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं, जबकि 50,000 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अमृत मित्र के रूप में जुड़ी हैं। कुछ स्वयं सहायता समूहों को ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना से भी जोड़ा गया है। विभिन्न योजनाओं के तालमेल के जरिए इन समूहों को सहायता देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के तहत करीब 38,000 स्वयं सहायता समूहों को मदद दी गई है। मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न मौजूदा योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रहा है।”

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत वर्ष 2014 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के समय की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जगह की गई थी। इस मिशन के तहत शहरों में 10.02 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिनसे करीब एक करोड़ महिलाएं जुड़ीं।

योजना के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को 10,000 रुपये की घूमती निधि दी जाती थी। इसके अलावा, समूहों को प्रशिक्षण, बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी और छोटे कारोबार शुरू करने में सहायता भी दी जाती थी।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों, खासकर महिलाओं की मदद करना था। वहीं, इसकी जगह शुरू की गई प्रायोगिक परियोजना में आजीविका के लिए अधिक असुरक्षित स्थिति में काम करने वाले छह समूहों पर ध्यान दिया गया। इनमें गिग वर्कर यानी ऐप या डिजिटल मंचों के जरिए काम पाने वाले लोग, परिवहन क्षेत्र के कर्मचारी, निर्माण मजदूर, कचरा प्रबंधन से जुड़े कामगार, देखभाल सेवाएं देने वाले कर्मचारी और घरेलू कामगार शामिल थे।

इसी साल फरवरी में राज्यसभा में दिए गए एक जवाब में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया था कि 30 सितंबर 2024 तक इस मिशन के तहत एक करोड़ से अधिक शहरी गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका था। कौशल प्रशिक्षण और नौकरी दिलाने के जरिए 39.43 लाख से अधिक लोगों के लिए आजीविका के अवसर तैयार किए गए थे। छोटे कारोबार शुरू करने के लिए व्यक्तियों और समूहों को रियायती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराया गया था। स्वयं सहायता समूहों को उनकी बचत के आधार पर बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई थी। मंत्रालय के मुताबिक, 6.56 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जा चुका था।