हिमाचल प्रदेश के मंडी की एक रिहाइशी इमारत में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई। हादसा यहां के नेर चौक इलाके में सोमवार सुबह हुआ। इस मामले में मजीस्‍ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। एडीएम मंडी राजीव कुमार इस घटना की जांच करेंगे। उन्‍होंने एएनआई से कहा कि आग के पीछे एलपीजी सिलेंडर में धमाका हो सकता है। दूसरी तरफ, दिल्‍ली के हर्ष विहार में छत ढहने से दो लोग मारे गए। द्वारका के निकट हुए हादसे में तीन लोग घायल भी हैं। हादसा रविवार रात 1 बजे हुआ।

एक दिन पहले, रविवार को यूपी के गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के मिसल गढ़ी में एक निर्माणाधीन 5 मंजिली इमारत गिर गई थी जिसके मलबे में 13 लोग फंस गए थे। सोमवार सुबह एक लाश बाहर निकाली गई।

#SpotVisuals: 2 people died and 3 injured after roof of a house collapsed in Harsh Vihar near Dwarka around 1 am last night. pic.twitter.com/9ucupgnbI2

— ANI (@ANI) July 23, 2018