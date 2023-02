नकली उत्पादों की बिक्री में पांच भारतीय बाजार ‘बदनाम सूची’ में

भारत की बड़ी ई-कामर्स वेबसाइट इंडियामार्ट के अलावा चार शहरों में मौजूद चार बाजारों को नकली उत्पादों की बिक्री करने के कारण अमेरिका की बदनाम बाजार सूची में शामिल किया गया है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस )।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कैथरीन की तरफ से मंगलवार को जारी इस सूची में 39 आनलाइन और 33 भौतिक बाजारों को जगह दी गई है जो ट्रेडमार्क के दुरुपयोग एवं कापीराइट उल्लंघन की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। यूएसटीआर अमेरिकी व्यापार नीति के प्रोत्साहन के लिए काम करने वाली सरकारी एजंसी है। इन बदनाम बाजारों की सूची में भारत की तरफ से इंडियामार्ट वेबसाइट, मुंबई स्थित हीरा पन्ना बाजार, कोलकाता के खिदिरपुर बाजार, बंगलुरु स्थित सदर पतरप्पा रोड बाजार और दिल्ली के टैंक रोड बाजार को शामिल किया गया है। कैथरीन ने कहा कि नकली एवं जाली उत्पादों का अधिक व्यापार होने से अमेरिकी श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा पर चोट पहुंचती है। उन्होंने कहा कि बदनाम बाजारों की सूची के जरिए हम अपने कारोबारी साझेदारों को इन नुकसानदेह तौर-तरीकों के खिलाफ कदम उठाने का अनुरोध करते हैं। यूएसटीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, नकली उत्पादों पर रोक लगाने के मामले में इंडियामार्ट का रुख सहयोगपूर्ण रहा है लेकिन अब भी इस वेबसाइट पर नकली इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों, दवाओं एवं परिधानों की बिक्री होना गंभीर चिंता का विषय है। वहीं देश के चार शहरों में मौजूद अलग-अलग बाजार भी नकली उत्पादों के लिए बदनाम घोषित किए गए हैं।

