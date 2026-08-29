महाराष्ट्र में नवी मुंबई की एक दुकान पर बीजेपी के एक स्थानीय कार्यकर्ता को मतदाताओं की जानकारी वाले 3,000 से ज्यादा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) फॉर्म की फोटोकॉपी करते हुए पकड़ लिया गया। इस मामले में पांच बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को निलंबित कर दिया गया है।

महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब शिवसेना (यूबीटी) के एक स्थानीय नेता ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी सूरज पाटिल को खारघर की एक दुकान पर पनवेल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े 3,404 एसआईआर फॉर्म के साथ पकड़ा।

सूरज पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज

संबंधित प्रशासन को इसकी सूचना दी गयी जिसके बाद राजस्व अधिकारियों ने जब्त दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार ने आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई और सूरज पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

असली थे एसआईआर फॉर्म

जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, जब्त दस्तावेजों में पनवेल विधानसभा क्षेत्र (क्रमांक 188) के असली एसआईआर फॉर्म शामिल थे, जिनमें मतदाताओं के फोटो, निजी जानकारी और बीएलओ के आधिकारिक हस्ताक्षर थे।

इस मामले में रायगढ़ के जिलाधिकारी ने कहा, ”हमारे अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और पाया कि ये असली थे और यह बीएलओ की जिम्मेदारी थी। इसलिए, हमने उस इलाके के पांच बीएलओ को निलंबित कर दिया है।”

खारघर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि पाटिल को हिरासत में लिया गया और रिहा करने से पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया।

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कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने एसआईआर में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर फॉर्म कम्युनिटी हॉल, मस्जिदों और बूथ-लेवल अधिकारियों के घरों में भरे जा रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।