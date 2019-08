Video: शिल्पा शेट्टी ने PM मोदी के छुए पांव, यूजर्स बोले- यही तो भारतीय संस्कृति है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस दौरान इस अभियान की समिति से जुड़े जानी-मानी हस्तियों ने भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शिरकत की। लॉन्च के दौरान पीएम मोदी एक-एक कर सभी से मिले। फिटनेस को लेकर सजग बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी इस समिति की सदस्य है। पीएम जब शिल्पा शेट्टी के पास पहुंचे तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने उनके पैर छुकर उनका अभिवादन किया।

इसका एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें देखा जा सकता है कि सभी सदस्य कतार में खड़े हैं। पीएम बारी-बारी से सभी के पास पहुंच रहे हैं लेकिन जैसे ही वह शिल्पा के पास पहुंचते हैं तो शिल्पा सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहती हैं और फिर उनके पैर छू लेती हैं। शिल्पा के इस अंदाज को देखकर सोशल मीडिय यूजर्स भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

एक यूजर ने कहा है कि ‘यही तो भारतीय संस्कृति है।’ एक यूजर ने कहा ‘इन्हें अगली बार टिकट मिलना चाहिए।’ वहीं एक अन्य यूजर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा ‘आप अच्छे काम करो, दुनियां पैरों में पड़ती है।’

एक यूजर ने कहा ‘वह (मोदी) 69 साल के हैं। भारतीय कल्चर में यह परंपरा रही है कि हम अपने से उम्र में बड़े लोगों के पैर छूते हैं। क्या आपके आस-पास बुजुर्ग नहीं हैं? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? क्या आप यूएसए से हैं।’

He is 69 years of old. In Indian culture there is tradition to touch elders blessings and pay our respect. Don't you have elders around ? why is it so surprising to you ?? where are you from, US ???

