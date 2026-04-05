ईरान युद्ध एक महीने से ज़्यादा समय तक चलने की वजह से मुंबई और गोवा में मछली पकड़ने के काम पर असर पड़ा है। नाव कई दिनों से समुद्र किनारे पर खड़ी रहीं और मछली पकड़ने की ट्रिप कम कर दी गई है। मछुआरों का कहना है कि गोवा में जेटी पर करीब 30 फ़ीसदी ट्रॉलर अभी भी खड़े हैं। गोवा की राजधानी पणजी में मांडोवी नदी पर मालिम जेटी पर मछुआरे विजय करापोर चार दशकों से ज़्यादा समय से गोवा के समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं। वह कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई की वजह से LPG सिलेंडर की कमी है। उन्होंने कहा कि ब्लैक मार्केट में एक सिलेंडर 10,000 रुपये तक का मिल रहा है, इसलिए हमें जहाज पर खाना पकाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल करना पड़ा।

डीजल पर निर्भर हैं मछुआरे

मुंबई में मछुआरे (खासकर कोली समुदाय) कहते हैं कि वे अपने रोज़ाना के कामों के लिए डीजल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। अखिल महाराष्ट्र मछीमार कृति समिति के अध्यक्ष देवेंद्र टंडेल ने कहा, “मछली पकड़ने वाली बड़ी नाव 14-15 दिन की यात्रा के लिए लगभग 2,000 से 3,000 लीटर डीजल खाती हैं, जबकि मीडियम नाव 7-8 दिन की यात्रा के लिए 700 से 1,000 लीटर डीजल खाती हैं। छोटी नाव भी एक दिन की यात्रा के लिए 20 से 50 लीटर डीजल इस्तेमाल करती हैं।”

20 मार्च को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने डीजल की बल्क कीमत 22 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी, जिससे महाराष्ट्र में रेट पहले के 70-80 रुपये से बढ़कर लगभग 122 रुपये प्रति लीटर हो गए, जबकि रिटेल डीजल की कीमतें लगभग 90 रुपये प्रति लीटर पर वैसी ही रहीं। 1 अप्रैल को OMCs ने फिर से डीजल की बल्क कीमतों में 23 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। फ्यूल की कीमत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी OMCs तय करती हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों को डीज़ल सप्लाई करती हैं। यहीं से मछुआरे इसे खरीदते हैं।

डीजल पर मिलती है सब्सिडी

हालांकि महाराष्ट्र सरकार मछुआरों को बल्क डीजल पर सब्सिडी देती है, लेकिन मुंबई के स्टेकहोल्डर्स का कहना है कि उन्हें मुश्किल हो रही है, क्योंकि कई नाव कई दिनों तक डॉक पर खड़ी रहती हैं। माहिम कोलीवाड़ा के एक बोट मालिक दिलीप तारे कहते हैं, “डीजल के दामों की वजह से हमने पिछले सात दिनों में एक भी बोट बाहर नहीं निकाली है। पहले हम अपनी बचत से खराब मछली पकड़ने वाले दिनों में भी वर्कर्स को पेमेंट कर लेते थे, लेकिन मौजूदा हालात ने इसे मुश्किल बना दिया है।”

गोवा के एक बोट मालिक एंथनी डिसूज़ा कहते हैं कि जब करीब दो हफ़्ते पहले संकट बढ़ने लगा, तो कई ट्रॉलरों ने अपनी मछली पकड़ने की ट्रिप छोटी कर दी। क्रू के लिए खाना बनाने के लिए ट्रॉलर LPG सिलेंडर पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, “एक छोटे ट्रॉलर के लिए (जिसमें 4-5 लोगों का क्रू होता है) मछली पकड़ने का एक ट्रिप चार दिन का होता है और इसके लिए दो सिलेंडर की जरूरत होती है। बड़े जहाजों में लगभग 30-40 लोगों का एक बड़ा क्रू होता है, और मछली पकड़ने का एक ट्रिप दो हफ़्ते तक चल सकता है। इसलिए सिलेंडर की डिमांड ज़्यादा होती है। इसका नतीजा यह होता है कि मछली पकड़ने के ट्रिप कम होते हैं और मछली पकड़ने और सप्लाई में कमी आती है। इसका मतलब यह होगा कि मछली की कीमतें ज़रूर बढ़ेंगी।”

मरीन फिशरीज़ सेंसस 2016 का अनुमान है कि गोवा में मछुआरों की आबादी 12,651 है और औसतन 850 से ज़्यादा मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर और नॉन-मैकेनाइज्ड मछली पकड़ने वाले जहाज़ वास्को डी गामा और कटबोना जेटी से मछली पकड़ने के ट्रिप पर जाते हैं। फिशरीज़ सेक्टर गोवा की GDP में 2.5 फीसदी से ज़्यादा का योगदान देता है।

डायरेक्टरेट ऑफ़ प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन के अनुसार 2024-25 में गोवा में पकड़ी गई समुद्री मछली 1.27 लाख टन थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,300 करोड़ रुपये थी। अधिकारियों का कहना है कि पकड़ी गई मछली का एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा दक्षिण-पूर्व एशिया, अमेरिका, चीन और यूरोप को एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्रोजन मछली का एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसके बाद श्रिम्प और फ्रोजन स्क्विड का नंबर आता है।

मछली पकड़ने वाले समुदाय में 3.65 लाख

महाराष्ट्र में 2026 तक मछली पकड़ने वाले समुदाय में 3.65 लाख लोग काम करते हैं। इसमें से 23,000 मुंबई से हैं। राज्य के अंदर इस इंडस्ट्री का सालाना टर्नओवर 9,121 करोड़ रुपये है। सेंट्रल मरीन फिशरीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट (CMFRI) के डेटा के अनुसार 2024 में समुद्री मछली की लैंडिंग, या बंदरगाहों पर लाई गई मछली और शेलफिश की कुल मात्रा 3.10 लाख टन थी। टंडेल का अंदाज़ा है कि कुल लैंडिंग का 60-70% राज्य के अंदर बेचा जाता है, 10-20% पूरे भारत में और 5-10% एक्सपोर्ट किया जाता है। मछुआरे समुदाय को डर है कि अगर लड़ाई लंबी चली और शिपमेंट होर्मुज स्ट्रेट में फंसे रहे, तो फ्यूल की बढ़ती कीमतों और मछलियों की कमी से उनकी रोजी-रोटी पर खतरा हो सकता है।

ऑल गोवा पर्स सीन बोट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंडोवी फिशरमेन मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी के वाइस-चेयरमैन हर्षद धोंड ने कहा, “हमारे पास 125 से ज़्यादा बड़े ट्रॉलर और 50 छोटी नाव हैं। छोटी नाव एक सिलेंडर से काम चला लेती हैं, लेकिन सीन फिशिंग के लिए बड़े ट्रॉलर को एवरेज कम से कम तीन सिलेंडर की जरूरत होती है। हमें 90 और 150 सिलेंडर के दो कंसाइनमेंट मिले, इसलिए स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर है। लेकिन कमी का मतलब है कि 70 परसेंट नाव अभी फिशिंग ट्रिप पर जा रही हैं, जबकि 30 परसेंट अभी भी डॉक पर हैं। जेटी पर डीजल 138 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। यह पैसे के हिसाब से फायदेमंद नहीं है। अगर यह संकट दस दिन या दो हफ़्ते तक जारी रहा, तो मछली पकड़ना बंद करना पड़ेगा।” वहीं दूसरों को डर है कि वे मछली पकड़ने का पीक सीज़न मिस कर देंगे। वर्सोवा कोलीवाड़ा के एक मछुआरे प्रदीप तपके कहते हैं, “अप्रैल और मई आमतौर पर हमारे लिए ऑन-सीज़न के महीने होते हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण हमें जहाज़ भेजने में कटौती करनी पड़ी है।”

खतरे में है बफर स्टॉक

वेस्ट कोस्ट पर हर साल 1 जून से 31 जुलाई तक मछली पकड़ने पर रोक रहती है। इस दौरान मछुआरे गर्मियों के महीनों में जमा हुए स्टॉक पर निर्भर रहते हैं। अब कम ट्रिप होने से वह बफर भी खतरे में है। कुछ मछुआरों ने टेम्पररी तरीका अपनाया है। उत्तान के तटीय शहर के एक मछुआरे बर्नार्ड डीमेलो का कहना है कि कई लोग कोऑपरेटिव सोसाइटियों से थोक में डीजल खरीदने के बजाय लोकल फ्यूल पंपों से रिटेल कीमतों पर कम मात्रा में डीजल खरीद रहे हैं। लेकिन मछुआरे मानते हैं कि ऐसे उपाय सिर्फ़ कामचलाऊ उपाय हैं।

वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के फिशरीज और पोर्ट्स मिनिस्टर नीतीश राणे ने हाल ही में केंद्र को लिखा। इसमें फिशरीज़ कोऑपरेटिव सोसाइटियों का रीक्लासिफिकेशन, फिशरीज़ के लिए फ्यूल कॉस्ट को स्टेबल करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी और इस सेक्टर के लिए टारगेटेड डीजल सब्सिडी जैसे उपाय सुझाए गए। नेशनल फिशवर्कर्स फोरम ने भी प्राइसिंग में अंतर को लेकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से दखल देने की मांग की है। खास बात यह है कि गुजरात में फिशरीज़ मिनिस्टर की अपील के बाद मछुआरों के लिए इसी तरह की फ्यूल प्राइस हाइक पहले वापस ले ली गई थी।

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