भारतीय रेल में बदलाव की क्रांति लाने की शुरुआत करने वाली ट्रेन 18 पहली बार पटरियों पर नजर आई। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंच चुकी है। शनिवार को इस ट्रेन का बरेली से मुरादाबाद के बीच पहला ट्रायल किया जाना है। ट्रायल रन के लिए रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ) की टीम मुरादाबाद पहुंच चुकी है।

यह ट्रेन बिना इंजन के चलेगी। इस गाड़ी के अगले व पिछले हिस्से में ही इंजन होता है। रेलवे की अन्य सभी ट्रेन की तरह इसमें कोई इंजन नहीं जोड़ा जाएगा। अन्य ट्रेनों की तरह इस गाड़ी को किसी टर्मिनल पर या रास्तें में कहीं इंजन की मदद से खींच कर घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये आगे व पीछे दोनों दिशाओं में चलती है। इस ट्रेन की पूरी बॉडी ख़ास एल्यूमिनियम की बनी है। इसलिए यह ट्रेन वज़न में हल्की भी होगी। इसे तुरंत ही ब्रेक लगाकर रोकना आसान है। साथ ही इसे तुरंत स्पीड में भी लाया जा सकता है।

Moradabad: First trial run of Indian Railways' "Train 18", India's first engine-less train, to be conducted tomorrow on Bareilly-Moradabad section on a standard railway track. Research Designs and Standards Organization (RDSO) team has also reached Moradabad for the trial run pic.twitter.com/w7Ub31mtrd

