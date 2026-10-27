भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान के एक मंत्री को दिल्ली आमंत्रित किया है। दरअसल 20 और 21 नवंबर को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (SCO)’सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ (सभ्यता संवाद मंच) आयोजित होने जा रहा है।

सूत्रों ने मंगलवार को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि इसी फोरम में शामिल होने के लिए भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को आमंत्रण भेजा है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार भेजा गया निमंत्रण

पहलगाम आतंकी हमले के बाद, मई 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान दोनों देशों के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद से, पहली बार भारत की ओर से पाकिस्तान के किसी वरिष्ठ मंत्री को दिया गया यह निमंत्रण भेजा गया है।

इससे पहले मई 2023 में भारत ने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ मंत्री को आमंत्रित किया था, तब तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा पहुंचे थे।

क्यों दिया गया निमंत्रण?

भारत ने यह निमंत्रण इसलिए दिया है क्योंकि पाकिस्तान भी एससीओ का हिस्सा है। चूंकि भारत ने ही एससीओ ‘सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा था, ऐसे में भारत की जिम्मेदारी थी कि वह एससीओ के सभी सदस्यों को आमंत्रित करे। अगले साल एससीओ नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा।

पाकिस्तान के लिए तय है रणनीति

भारत सरकार ने पड़ोसी देश के साथ अपनी कूटनीतिक रणनीति पहले से ही तय कर रखी है। साल 2016 में पठानकोट और उरी हमलों के बाद से भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रोक रखा है, लेकिन भारत को बहुपक्षीय स्तर यानी ऐसे वैश्विक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के साथ दिखना होगा।

पीएम मोदी ने रखा था प्रस्ताव

नवंबर में दिल्ली में किसी प्रमुख स्मारक में होने वाले सभ्यतागत संवाद (civilisational dialogue) का प्रस्ताव सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में तियानजिन में आयोजित SCO ‘हेड्स ऑफ स्टेट’ शिखर सम्मेलन के दौरान दिया था। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 20 अक्टूबर 2026 को ताजिकिस्तान के दुशानबे में एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 25वीं बैठक को संबोधित करते हुए औपचारिक रूप से घोषणा की कि भारत इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यूरेशियाई सदस्य देशों के बीच लोगों के आपसी संबंधों और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करना, तथा प्राचीन सभ्यताओं की साझा विरासत, कला, साहित्य और परंपराओं को दिखाना है।

कब शुरू हुई भारत-पाकिस्तान के बीच बात?

SCO के दायरे में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की शुरुआत पिछले महीने हुई, जब भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस्लामाबाद का दौरा किया और “कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, ट्रांजिट और व्यापार” जैसे मुद्दों को उठाया।

एससीओ के लिए भारत के राष्ट्रीय समन्वयक (नेशनल कोऑर्डिनेटर) आलोक डिमरी ने पाकिस्तान के सरकारी प्रसारक PTV को बताया कि SCO पूर्वी एशिया और मध्य एशिया से होते हुए अब इस क्षेत्र में पहुंचा है- इससे पहले के दो शिखर सम्मेलन बिश्केक (किर्गिस्तान) और तियानजिन (चीन) में हुए थे।

विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (एडिशनल सेक्रेटरी) के पद पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी आलोक डिमरी ने इस्लामाबाद में SCO के राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने SCO सदस्य देशों के बीच ‘सभ्यतागत संवाद’ (सिविलाइजेशनल डायलॉग) का प्रस्ताव रखा था और अब यह तय हुआ है कि इसका आयोजन 20 नवंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “यह एक ऐसा सफर है जिसमें यूरेशियाई और एशिया के सदस्य देश SCO के मंच पर एक साथ आए हैं।” SCO के सदस्य देशों में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और चीन शामिल हैं।

लगभग दो साल में यह पहली बार था जब पाकिस्तान में आयोजित किसी SCO बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। अक्टूबर 2024 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक के लिए इस्लामाबाद गए थे। उस दौरे के दौरान, जयशंकर ने SCO फॉर्मेट के तहत पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी।

यह भी पढ़ें: ‘कांग्रेस भूल गई जब अटल जी और आडवाणी जी ने इंदिरा गांधी का बचाव किया था’, बीजेपी सांसद ने 1971 की घटना दिलाई याद

मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी की ओर से आज देशव्यापी प्रदर्शन का भी आह्वान किया गया है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को 1971 का एक घटनाक्रम याद दिलाया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी और लालकष्ण आडवाणी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बचाव किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें