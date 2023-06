ओडिशा रेल हादसे में दर्ज हुई पहली FIR, लोको-पायलट की हालत स्थिर

बालासोर जीआरपी स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर पप्पू नायक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।

ओडिशा रेल हादसे में 275 यात्रियों की मौत हुई है। (Express photo by Partha Paul)

गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) ने शुक्रवार को हुए हादसे के संबंध में बालासोर जीआरपी स्टेशन पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आईपीसी की धारा 337/338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 304A (लापरवाही से मौत का कारण), 34 (सामान्य इरादा) और रेलवे अधिनियम की धारा 153/154/175 (खतरे में सुरक्षा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर दुर्घटना के एक दिन बाद 3 जून की है। बालासोर जीआरपी स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर पप्पू नायक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार रेलवे कर्मचारियों की संलिप्तता का अभी तक पता नहीं चला है और जांच के दौरान इसका पता लगाया जाएगा। मामले की जांच के लिए सब डिवीज़नल रेलवे पुलिस अधिकारी को लगाया गया है। इस बीच एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार लोको पायलट गुणनिधि मोहंती और उनके सहायक हजारी बेहरा की हालत स्थिर है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद स्थानीय निवासियों ने लोको पायलट गुणनिधि मोहंती और उनके सहायक हजारी बेहरा को बचाया। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) आदित्य चौधरी ने कहा कि लोको-पायलट की हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के गार्ड बीजे राव भी स्थिर हैं और भुवनेश्वर के अस्पताल में भर्ती हैं।

