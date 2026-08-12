उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पहले पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के लिए मंगलवार को 18 में से आठ उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया। सबसे दिलचस्प पहले दिन के साक्षात्कार के सवाल रहे। 40 से 50 मिनट तक चले इन साक्षात्कार में आवेदकों से पूछा गया कि क्या आपकी भगवान राम में आस्था है?

उम्मीदवारों से जनेऊ पहनने, शाकाहारी भोजन करने, शराब पीने सहित हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों के बारे में अनेक सवाल पूछे गए। उम्मीदवारों से यह भी पूछा गया कि क्या वे हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार कपड़े पहनने में सहज होंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उम्मीदवारों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के तीन पूर्व अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के एक पूर्व अधिकारी और चार पूर्व सैन्य अधिकारी भी शामिल रहे।

उम्मीदवारों से उनकी धार्मिक आस्था और राम मंदिर के लिए उनकी दृष्टि समेत विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न पूछे गए। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को जिन लोगों का साक्षात्कार हुआ, उनमें पूर्व आइपीएस अधिकारी राजेश पांडेय, जौनपुर के पूर्व जिलाधिकारी दिनेश चंद्र शामिल थे, जबकि पूर्व आइएएस अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा और समीर पांड्या भी इस दौड़ में शामिल हैं।

आवेदकों में चयनित किए गए 18 उम्मीदवारों में से केवल आठ का साक्षात्कार पहले दिन हुआ। सूत्रों ने बताया कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के चार दिन और जारी रहने की उम्मीद है। राम मंदिर से चढ़ावा की चोरी के आरोप सामने आने के बाद न्यास ने एक पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त करने का फैसला किया था।

अधिकारी ने बताया कि सभी 18 उम्मीदवार सोमवार देर रात अयोध्या पहुंचे और न्यास द्वारा बताई गई जगहों पर ठहरे। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार की यह प्रक्रिया अयोध्या में राम मंदिर के तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के सम्मेलन कक्ष में हो रही है।

मंदिर न्यास को भेजे जाएंगे तीन नाम

मंदिर न्यास के सूत्रों ने बताया कि उम्मीदवार सुबह करीब नौ बजे राम मंदिर परिसर पहुंचे और साक्षात्कार की प्रक्रिया 10 बजे शुरू हुई। सूत्रों ने बताया कि साक्षात्कार समिति 18 आवेदकों में से तीन नाम तय करके मंदिर न्यास को भेजेगी और न्यास किसी एक नाम पर अंतिम निर्णय लेगा।

साक्षात्कार समिति में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) विष्णुकांत चतुर्वेदी और पूर्व वैज्ञानिक सुरेश हवारे शामिल हैं।

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राम मंदिर के चंदे के कथित दुरुपयोग से जुड़े विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उनका बचाव किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।