जम्मू में एक व्यक्ति ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के काफिले पर गोली चलाई है। यह घटना उस वक्त हुई जब वह बुधवार को शादी समारोह से बाहर निकल रहे थे। सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जम्मू-कश्मीर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। शादी का यह कार्यक्रम ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में चल रहा था।

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी भी फारूक अब्दुल्ला के साथ थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हमले में फारूक अब्दुल्ला और उपमुख्यमंत्री दोनों बाल-बाल बच गए। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी शराब के नशे में धुत था।

सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक- सुरिंदर चौधरी

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा, “हम सब साथ हैं। मैं, हमारे नेता फारूक अब्दुल्ला और नासिर साथ थे… सभी सुरक्षित हैं। पुलिस से पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई… यह घटना ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में हुई। वहां स्थानीय पुलिस का कोई भी जवान मौजूद नहीं था। यह सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है।”