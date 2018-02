बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट ने बाथटब को लेकर ऐसा सवाल पूछ लिया कि सोशल मीडिया में वह खुद ट्रोल हो गए। उन्होंने ट्वीट कर पूछा, ‘7-RCR में बाथटब है क्या? बस पूछा रहा हूं!’ बता दें कि 7-RCR का नाम बदल कर 7-लोककल्याण मार्ग कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का आवास यहीं पर है। उनका ट्वीट सामने आते ही लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। एक व्यक्ति ने लिखा, ’10-जनपथ का टॉयलेट साफ करके मन नहीं भरा क्या…7-RCR का बाथटब चकमकाना है?’ डोगा ने ट़्वीट किया, ‘चिंता न करें…आपका तो गटर में नहाने से आज तक कुछ नहीं हो सका तो बाथटब में क्या होगा?’ मंजू चौहान ने लिखा, ‘हां है पर आपको वहां जाने की अनुमति नहीं है…आपको अपने ही बाथटब का प्रयोग करना होगा।’ डॉ. नीलम दत्तु ने ट्वीट किया, ‘संजीव भट्ट आपको निलंबित हुए कितन साल हो गए…आपका खर्चा 10-जनपथ से आता होगा।’ सुमित कटियार ने लिखा, ’10-जनपथ के टॉयलेट क्लीनर से निलंबित कर दिए गए क्या?’ हिमांशी कुंवर ने लिखा, ‘कसम से संजीव भट्ट आप अपने नाम से पहले आईपीएस हटा लीजिए। आपके नाम के साथ आईपीएस और बाद में ट्वीट को देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं आईपीएस का बहुत सम्मान करती हूं।’ एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, ‘कांग्रेस के टाइम में तो बाथरूम आप ही साफ करते थे। इतना जल्दी भूल गए?’ मनीष वाघेला ने ट्वीट किया, ‘सर अमित शाह को आइडिया मत दो। आपको कभी भी 7-RCR में बुलाया जा सकता है।’

You should take care of Pappu and ask him to use a bucket and mug – given his overall lack of skills wrt just about anything .

— #IndiaFirst (@savitha_rao) February 26, 2018