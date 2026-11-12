राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि पहले के समय में पटाखे रासायनिक पदार्थों से नहीं बनाए जाते थे। उन्होंने कहा कि उस समय इस्तेमाल होने वाले पटाखों का धुआं कीड़े-मकोड़ों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारने में मदद करता था। इससे वातावरण भी शुद्ध होता था। त्योहारों से जुड़ी कई परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक कारण समझाते हुए उन्होंने यह बात कही। इस दौरान उन्होंने दीये जलाने के महत्व के बारे में भी बताया।

मोहन भागवत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ रही है। दिवाली के बाद दिल्ली और मुंबई समेत कई शहरों में प्रदूषण का असर देखने को मिलता है।

RSS प्रमुख ने बताया ‘पटाखे के इस्तेमाल’ का कारण

नागपुर में आयोजित ‘दीपावली मिलन’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि त्योहारों से जुड़ी कई पारंपरिक प्रथाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण हैं। उन्होंने कहा कि पुराने समय में पटाखों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था क्योंकि उस उद्देश्य को पूरा करने का कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं था।

उन्होंने कहा, ”पहले के समय में पटाखे आज की तरह रासायनिक पदार्थों से नहीं बनाए जाते थे। उनका धुआं कीड़े-मकोड़ों और खासकर फसल कटाई के मौसम में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को मारने में मदद करता था। एक तरह से इससे वातावरण भी शुद्ध होता था।”

दिवाली पर घी और तेल के दीये जलाने के महत्व को समझाते हुए मोहन भागवत ने कहा, ”जब घी या तेल से जलने वाले दीपक रोशन किए जाते थे तो वे वातावरण में एक खास तरह की हवा तैयार करते थे। इन परंपराओं के पीछे भी विज्ञान है।”

भागवत ने लोगों से पारंपरिक रीति-रिवाजों के महत्व को समझने और त्योहारों को सही भावना के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे इंसानों के साथ-साथ पर्यावरण को भी फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि त्योहार और उत्सव समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और विरोध के बावजूद आगे भी मनाए जाते रहेंगे।

उन्होंने कहा, ”त्योहार समाज को जीवंत बनाए रखते हैं। कोई कितना भी इन्हें रोकने की कोशिश करे, ये बंद नहीं होंगे क्योंकि समाज को जीवंत बनाए रखने के लिए ये जरूरी हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन्हें सही भावना के साथ मनाएं और इनसे मिलने वाले लाभों को सुनिश्चित करें।”

दिवाली को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक बताते हुए भागवत ने कहा कि यह ज्ञान का प्रकाश फैलाने और एक सौहार्दपूर्ण समाज बनाने का भी त्योहार है।

उन्होंने यह भी कहा कि दिवाली को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। अमेरिका और ब्रिटेन की संसद जैसे संस्थान भी इस त्योहार को मान्यता दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन देशों में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी रहती है, वहां भी अब दिवाली की शुभकामनाएं देने का चलन तेजी से बढ़ रहा है।

‘RSS पर बैन की कोशिश का मिस्टर इब्राहिम ने किया था विरोध’, मोहन भागवत ने बताया 1930 के दशक का वाकया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को याद दिलाया कि 1930 के दशक में जब सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में संघ पर पहला प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, तब उसका बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक मौजूद नहीं था और उसके समर्थन में केवल इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति की आवाज उठी थी।