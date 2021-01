सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दूसरे माले पर लगी आग।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दूसरे माले पर आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां भेजी गई हैं। जानकारी है कि एक निर्माणाधीन यूनिट में आग लगी है। माना जा रहा है कि इससे वैक्सीन के उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही वैक्सीन स्टोरेज भी सुरक्षित है। एएनआई के मुताबिक टर्मिनल 1 गेट पर आग लगी है।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 100 एकड़ में फैला हुआ है। विजुअल्स में देखा जा सकता है कि इमारत से धुआं उठ रहा है। जानकारी है कि इंस्टीट्यूट के एक प्लांट में आग लगी है। बता दें कि कोरोनोवायरस के खिलाफ ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राज़ेनेका की कोविशिल्ड वैक्सीन का निर्माण भारत में सीरम संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

हालांकि, Covishiled का उत्पादन वहां नहीं किया जा रहा था, जहां गुरुवार को आग लग गई । आग को बुझाने के लिए कोशिश जारी है। सूत्रों ने बताया कि जिस परिसर में आग लगी थी, वह वैक्सीन उत्पादन से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है।

भविष्य की जरूरतों के लिए परिसर में लगभग आठ-नौ भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जानकारी है कि इमारत के अंदर चार लोग थे। अब तक तीन को बचाया गया है, हालांकि धुएं से आग पर काबू पाने में बाधा आ रही है।

