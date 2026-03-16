Odisha Tragedy: कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में सोमवार तड़के आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के समय लगभग 23 मरीज आईसीयू में भर्ती थे। इनमें से ज्यादातर मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। इसके कारण आग लगने के तुरंत बाद उन्हें ट्रांसफर करना मुश्किल हो गया। भुवनेश्वर-कटक के पुलिस कमिश्नर एस देव दत्ता सिंह ने टीएनआईई को बताया कि इस हादसे में 10 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि, मृतकों में कोई बच्चा शामिल नहीं था।

आग लगने की सूचना लगभग 2.59 बजे मिली और दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज में दमकल सेवा के लिए एक यूनिट है। इसने घटना के बाद तुरंत कार्रवाई की। कटक फायर स्टेशन के दमकलकर्मियों को भी सूचना दी गई और वे आग बुझाने और बचाव कार्यों में मदद के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे। कम से कम तीन दमकल गाड़ियां और 30 से अधिक कर्मी सेवा में लगाए गए।

मुख्यमंत्री ने दिए न्यायिक जांच के आदेश

इस बीच, घटना के तुरंत बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग के साथ अस्पताल का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की।मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। अस्पताल में मरीजों की हालत का जायजा लेने के बाद मांझी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “कुल 23 मरीजों को अन्य विभागों में ट्रांसफर कर दिया गया है। अन्य आईसीयू और वार्डों में ट्रांसफर करते समय सात गंभीर मरीजों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य मरीजों की बाद में मौत हो गई। मैंने संबंधित अधिकारियों को घायल मरीजों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं।”

राज्यपाल ने घटना पर जताया दुख

ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा, “एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर आईसीयू में हुई दुखद अग्निकांड से मैं बहुत दुखी हूx। प्रभावित मरीजों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और उनका इलाज बिना किसी रुकावट के जारी है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।”

आग लगने का कारण क्या था?

आग लगने के कारण की आधिकारिक जांच की जाएगी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की साजिश का संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री मांझी ने पत्रकारों को बताया कि आग लगने का कारण संभावित शॉर्ट सर्किट था।