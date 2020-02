एक आश्चर्यजनक घटना में असम के डिब्रूगढ़ जिले के नहरकटिया के सासोनी गांव के पास दिघोलीबिल क्षेत्र में बुरही दिहिंग नदी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग कथित रूप से तेल पाइप लाइन के विस्फोट होने से लगी। आग की भीषण लपटों से दूर-दूर तक काला धुंआ छा गया है। हादसे से इलाके में गर्म और प्रदूषित हवा बह रही है

स्थानीय लोगों के मुताबिक ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजन संयंत्र से कच्चा तेल नदी के साथ जुड़े एक पानी के पाइप में आया था। ग्रामीणों को संदेह है कि कुछ उपद्रवियों ने कच्चे तेल के नदी में आने के बाद आग लगा दी। हालांकि सही वजह जांच के बाद ही पता चल सकेगी। सोमवार दोपहर तक आग बुझ नहीं सकी थी। लोगों ने अफसरों से इस पर जल्द काबू पाने का आग्रह किया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीणों ने तीन दिन पहले नदी में आग लगने की सूचना दी थी और स्थानीय प्रशासन को सूचित किया था। लेकिन अधिकारियों ने अभी तक आग की लपटों को कम करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। आग लगने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं। लोगों का कहना है कि आग से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है। साथ ही आसपास के लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है।

Fire on river. Burhi Dihing river caught fire at Naharkatia, Assam, due to oil pipe blast in last three days. But no one cares. pic.twitter.com/lym6NvNye7

— Nandan Pratim Sharma Bordoloi

पिछले साल इसी तरह नवी मुंबई के उरण स्थित ऑयल ऐंड नैचरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) गैस प्लांट में भीषण आग लग गई थी। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों को आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। पुलिस ने प्लांट के 2 किमी तक के इलाके को खाली करा लिया था।

