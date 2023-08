बेंगलुरु के सांगोली रायन्ना स्टेशन पर मुंबई-बेंगलुरु उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग

बेंगलुरु के क्रांतिवीरा सांगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई। संयोग से आग लगने से दो घंटे पहले ही ट्रेन से सभी यात्री उतर चुके थे। इससे किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दक्षिण-पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। मुंबई-बेंगलुरु उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन के दो कोचों में सुबह साढ़े सात बजे धुंआ निकलते देख स्टेशन पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया। कर्मचारियों ने इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी। इसके बाद फौरन आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिये गये।

