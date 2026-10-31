नॉर्थवेस्ट दिल्ली के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार रात को इस घटना की जानकारी दी।

शुक्रवार रात करीब 9.30 बजे यूनिट में आग लगने के तुरंत बाद कई फायर टेंडर और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं। दिल्ली पुलिस के बाहरी जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) विक्रम सिंह ने कहा कि आग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि आखिर में फैक्ट्री के अंदर छह लोग बेहोश पाए गए। उन्हें तुरंत मंगोलपुरी के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चार को मृत घोषित कर दिया गया। दो अन्य का इलाज चल रहा है।

एक अधिकारी ने कहा कि बचाव काम के बीच, पुलिस ने इलाके में बैरिकेड लगा दिए ताकि लोग साइट पर न आ सकें और इमरजेंसी कर्मचारी बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद फैक्ट्री के अंदर से चीखें सुनी जा सकती थीं।

पुलिस को अभी तक मरने वालों की पहचान पता नहीं चल पाई है और अधिकारी अभी भी उनकी डिटेल्स वेरिफाई कर रहे हैं। आखिरी अपडेट आने तक फैक्ट्री में आगे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इससे पहले दिल्ली में इस साल जून में सबसे खतरनाक आग लगी थी। जब मालवीय नगर के हौज रानी में फ्लोरिश स्टे बेड-एंड-ब्रेकफास्ट में भीषण आग लग गई थी। जिसमें 13 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों की मौत हो गई थी। उससे एक महीने पहले, पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी।

कोई वकील तो कोई इंस्पेक्टर…, जोशीमठ हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पांच दोस्तों की कहानी

चमोली जिले में शुक्रवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए छह लोगों में कर्नाटक के पांच दोस्त शामिल थे। इनमें बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच में तैनात एक पुलिस इंस्पेक्टर भी थे। छठे व्यक्ति पायलट कैप्टन हिमांशु थे। वह दिल्ली के रहने वाले थे। पढ़ें पूरी खबर।