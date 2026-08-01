संसद में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के पूर्णिया से सांसद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहने हुए संसद परिसर में बैठ गए। पप्पू यादव के पास दान पेटी भी रखी थी। पेटी पर लिखा- चंदा चोर, गद्दी छोड़। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। अब संसद परिसर में ‘नाटक’ करने पर पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में शनिवार को वाराणसी में मुकदमा दर्ज किया गया।

राहुल गांधी, पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद पर FIR

पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने शनिवार को बताया कि संतों की तहरीर पर सांसद राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और सांसद अवधेश प्रसाद पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि संतों द्वारा शनिवार को कोतवाली थाने में एक तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सांसद राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद ने सनातन धर्म का अपमान किया है।

गौरव बंसवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जगत गुरु बालक दास ने बताया कि संसद में जिस तरह से पप्पू यादव ने भगवान राम का तथा सनातन का अपमान किया है वह माफी के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वह कृत्य किया गया, उसे कोई सनातनी भूल नहीं सकता।

क्या है मामला?

बता दें कि संसद में पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर पुजारी बने थे, जबकि राहुल गांधी ने चंदा दिया। उसके बाद पप्पू यादव चंदे का बक्सा लेकर भागने लगे, जिन्हें अन्य सांसदों ने रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान ‘चंदा चोर, गद्दी छोड़’ के नारे भी लगाये गये।

वहीं पप्पू यादव की वेशभूषा पर बीजेपी सांसद साक्षी महराज ने सवाल उठाया है। उन्होंने पप्पू यादव की तुलना कालनेमी राक्षस से की है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, “पूरे विपक्ष का भगवान राम से कोई असली नाता नहीं है। ये वही लोग हैं जो दावा करते थे कि वहां एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता, जो कहते थे कि अयोध्या में मंदिर के लिए एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। आज एक शर्मनाक विरोध प्रदर्शन हुआ। भगवान राम, भगवा रंग और सनातन परंपरा का अपमान किया गया, जिसमें पप्पू यादव ने कालनेमी राक्षस जैसा व्यवहार किया और पूरे विपक्ष ने उनका समर्थन किया। इसमें शामिल लोगों को गरिमा की कोई परवाह नहीं है।”

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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए जगदीश आफले को ट्रस्ट का पहला सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर औपचारिक मुहर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में लगेगी। पढ़ें पूरी खबर।