दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। रविवार को भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं जामिया प्रशासन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन इन तीनों के खिलाफ अनधिकृत प्रवेश को लेकर पुलिस में शिकायत दी, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। छात्र लंबे समय से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग कर रहे हैं।

छात्रों की क्या है मांग?

यूनिवर्सिटी में सांसदों का दौरा जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन (JMISU) को फिर से बनाने, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन वापस लेने और यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच हुआ। प्रदर्शन और भूख हड़ताल 12 अक्टूबर को शुरू हुई थी। प्रदर्शन के शुरुआती दिनों में दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तय प्रोटेस्ट साइट से प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने की कोशिश की, जिससे प्रोटेस्ट और बढ़ गया।

जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) के 1500 से ज़्यादा टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ ने JMI के वाइस-चांसलर प्रो. मज़हर आसिफ और JMI के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी के साथ शनिवार को यूनिवर्सिटी के अंसारी ऑडिटोरियम लॉन में आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। यह मीटिंग चार राउंड की बातचीत और कल रात कमेटी की तरफ से छात्रों से अपना प्रदर्शन वापस लेने की अपील के बाद हुई।

यह मीटिंग एक अहम डेवलपमेंट के तौर पर हुई है, जब 18 अक्टूबर को बनी यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों की सात मेंबर वाली हाई-लेवल कमेटी जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन (JMISU) के चुनाव के लिए प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के साथ मीडिएट करने की हफ्ते भर से कोशिश कर रही थी। प्रेस रिलीज के मुताबिक कैंपस की दीवारों पर बहुत आपत्तिजनक नारे लिखने और तोड़फोड़ की घटनाओं पर निराशा जताते हुए JMI फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ ने कहा कि इस तरह की हरकतों से एकेडमिक माहौल और 106 साल की शानदार विरासत वाले इंस्टीट्यूशन की इज्जत को नुकसान पहुंचा है।

दो प्रस्ताव पास

इसमें दो प्रस्ताव पास किए गए। पहला कर्मचारियों ने प्रदर्शन करने वालों से प्रोटेस्ट साइट खाली करने और कैंपस में शांति और नॉर्मल हालात बहाल करने के लिए अपना प्रोटेस्ट वापस लेने की अपील करने का फैसला किया। खासकर गालिब स्टैच्यू लॉन में, जिस पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों ने गैर-कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर रखा था, जबकि JMI में गेट नंबर 18 प्रोटेस्ट साइट के तौर पर तय था।

वहीं दूसरा प्रस्ताव फैकल्टी और स्टाफ ने खराब दीवारों को फिर से पेंट करने और उन नारों को ढकने का फैसला किया, जिन्हें उन्होंने बहुत निंदनीय और देश की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए नुकसानदायक बताया। JMI स्टूडेंट्स यूनियन को 2006 में हिंसक झड़पों, टीचरों पर हमलों और कभी-कभी क्लास में रुकावट की घटनाओं के बाद सस्पेंड कर दिया गया था।

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दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में फ्री कश्मीर के पोस्टर और नारे लगाने के दावे किए गए। छात्रों का समर्थन करने शुक्रवार को सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद भी पहुंचे थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।