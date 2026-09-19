प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गुजरात के मोरबी जिले में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतले जलाने जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को पुलिस ने 21 लोगों और कुछ अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।

मोरबी पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से जमा होने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई आरोपों में मामला दर्ज कर लिया है।

अडानी से जुड़ी कंपनी का कर रहे विरोध

पिछले कई महीनों से मोरबी का जेटपार गाँव किसानों के आंदोलन की वजह से खासा चर्चा में है। यहां के किसान अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) की एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी ‘हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड’ की ओर से अपने खेतों के ऊपर से हाई-टेंशन बिजली ट्रांसमिशन लाइन बिछाए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

17 सितंबर को था पीएम का जन्मदिन

मोरबी तालुका पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नीलेश एस. घेटिया की शिकायत के आधार पर शुक्रवार शाम को यह FIR दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर नीलेश एस. घेटिया ने बताया कि 17 सितंबर की रात जब वे गश्त पर थे, तो उन्हें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पुतले जलाए जाने की घटना का एक वीडियो मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी पता चला कि जेतपर गांव में यह घटना हुई है।

जानकारी दे दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 साल के हो गए, इस मौके पर पूरे देश में भाजपा ने दीए जलाकर जश्न मनाया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रार्थना की गई। वहीं, PM मोदी के जन्मस्थान वडनगर में गृह मंत्री शाह ने भाषण देते हुए उन्हें कीचड़ के बीच खिला कमल बताया।

ग्रामीणों ने जलाए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पुतले

अपनी शिकायत में इंस्पेक्टर नीलेश एस. घेटिया ने कहा, “चूंकि यह गांव मेरे थाना अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने छानबीन की और पाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होने के अवसर पर जेटपार गांव वालों ने इसके विरोध में नारे लगाए और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पुतले जलाए।”

FIR के मुताबिक, 21 नामजद आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों ने जेटपार गांव के मुख्य चौराहे पर अवैध तरीके से एक टेंट लगाया, जिससे जरूरी सेवाओं और लोगों की आवाजाही में रुकावट आई। उन्होंने आपराधिक साजिश रची, प्रशासन की बिना अनुमति के गैर-कानूनी भीड़ जुटाई और सक्षम अधिकारी की ओर से जारी आदेशों का उल्लंघन किया। उन्होंने पुतलों पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उन्हें आग लगा दी, जिससे डर का माहौल बन गया। साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पुतलों को कपड़े धोने वाले डंडों (थापनी) से पीटा और उनके खिलाफ अपमानजनक नारे लगाए।”

किसार कर रहे मुआवजा बढ़ाने की मांग

मुख्य रूप से पाटीदार किसानों ने 17 जून से लगभग दो हफ्ते तक भूख हड़ताल की। ​​वे अपनी जमीन के लिए अधिक मुआवजे की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि ट्रांसमिशन टावर लगने के बाद यह जमीन खेती के लायक नहीं रहेगी।

राज्य में कई जगहों पर 9 जून से ही विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन इनका मुख्य केंद्र मोरबी था, जिसके बारे में किसानों का कहना है कि यह इलाका सबसे अधिक प्रभावित होगा। जेतपार में ‘उपवास छावनी’ में भूख हड़ताल करने वालों में 57 साल के राकेशभाई शिवलाल अमृटिया और 51 साल के भरतभाई अमृटिया भी शामिल थे। ये दोनों कांतिलाल अमृटिया के भाई हैं, जो मोरबी से कई बार भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए हैं और अभी गुजरात सरकार में श्रम, कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री हैं।

3 जुलाई को सरकार प्रदर्शनकारियों की कई मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वह किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाई। किसानों ने कहा कि वे अपना “सत्याग्रह” जारी रखेंगे।

एफआईआर में इन लोगों का नाम

शुक्रवार को दर्ज की गई एफआईआर में नेहुल धीरजलाल अमृतिया, राजू भुदार कंदिया, हर्षद चतुर अघारा, दीपक नाथा ज़कासानिया, ललित उर्फ ​​भोटियो चीकू अघारा, लालजी घनश्याम जकासानिया, कोका बच्चू कंडिया, नरेश बच्चू अघारा, नंदलाल प्रभु अमृतिया, अमित बच्चू कंडिया, गोविंद धरमशी अमृतिया, लाभू अमरुतिया वरसादा, चतुर चौहान अघारा, हिरेन चंदू अघारा, विपुल, मगन कंडिया, दर्शना हर्षद अघारा, खुशांगी राजेश अघारा, मित्तल विपुल कंडिया, निरुभा प्रमोदसिंह जाडेजा, ज्योति निकेत पंचसार, हीरजी देवजी देत्रोजा, और अन्य के नाम शामिल हैं।

एफआईआर में नामित नेहुल धीरजलाल अमृतिया जून-जुलाई में आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, और भूख-हड़ताल के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था।

इंस्पेक्टर नीलेश एस. घेटिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को नोटिस जारी करेगी।

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