चंडीगढ़ के निवासी ने मधु किश्वर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मधु किश्वर और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने गुमराह करने वाला अश्लील कंटेंट फैलाया है। चंडीगढ़ पुलिस लेखिका मधु किश्वर के घर पर पहुंची और उन्हें नोटिस दिया।