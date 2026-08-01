लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर अश्लील और अपमानजनक पोस्ट और टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बेंगलुरु सिटी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक इंस्टाग्राम पेज और कई यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) लीगल सेल के सदस्य सिद्दाराजू ने 27 जुलाई को इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता सिद्दाराजू को 25 जुलाई को एक आपत्तिजनक वीडियो मिला था। इस वीडियो को कथित तौर पर 16 जुलाई को ‘ground.reality_india’ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया था। 30 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ कथित रूप से बेहद आपत्तिजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया था।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

सिद्दाराजू की शिकायत में पोस्ट पर कमेंट करने वाले कुछ यूजर्स का भी जिक्र किया गया है। आरोपों के मुताबिक, इन टिप्पणियों में गाली-गलौज और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 352 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

वहीं, राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ लोकसभा को एक नोटिस दिया है। यह नोटिस विशेषाधिकार हनन और अवमानना से जुड़ा हुआ है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक, लोकसभा में राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है।

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने यह नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा है। इस नोटिस का आधार 29 जुलाई के सदन के कार्यवाही के दौरान राहुल के असंसदीय बयान को बनाया गया है।

अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय, अपमानजनक और बिना प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा के खिलाफ बताया है।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही सदन के नियम 352 (ii), (iii) और (vii) का उल्लंघन भी बताया है। हालांकि, सदन की ओर से राहुल गांधी के असंसदीय बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है। अनुराग ठाकुर ने तीन पन्नों के अपने नोटिस में ओम बिरला से इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समिति इस पूरे मामले की जांच करे और उचित कार्रवाई की सिफारिश करे।

पीएम मोदी को भद्दी-भद्दी गालियां देने वाली मात्र 15 साल की लड़की ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने वाली लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। शुक्रवार देर रात पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन बच्चों ने पिछले कुछ दिनों में उन्हें और उनकी मां को भद्दी-भद्दी गालियां दी हैं उन बच्चों को गले लगाने का समय है। पीएम ने कहा था कि यह गुमराह बच्चे हैं, इन्हें सही दिखाना हमारा कर्तव्य है। पीएम के इस वीडियो के कुछ घंटे बाद ही रुचिका सिंह नाम की लड़की का माफी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ। पढ़ें पूरी खबर।