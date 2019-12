नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU)के छात्रों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एएमयू के 10 हजार अज्ञात छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि पुलिस ने यह मामला सीएए के खिलाफ 15 दिसंबर को एएमयू कैंपस में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के लिए दर्ज किया है।

14 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करना पड़ा था: दरअसल, नागरिकता संशोधन कानून (CAA)और एनआरसी के खिलाफ 15 दिसंबर को छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। लेकिन बाद में यह प्रदर्शन हिसंक हो गया था। इस घटना के बाद लगभग यूपी के सभी जिलों में हिसंक प्रदर्शन देखने को मिला। जिसके बाद से लगभग 14 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करना पड़ा था।

Police appealing for order and warning the unlawful assembly. Some policemen received injuries in stone pelting. To control the situation, police had to resort to tear gas munitions.

Situation is under control.@ndtv @News18UP @ANINewsUP @htTweets #AligarhMuslimUniversity pic.twitter.com/2BQDARAfm2

— UP POLICE (@Uppolice) December 15, 2019