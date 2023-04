Pension: सरकार का बड़ा फैसला! पेंशन सिस्टम की होगी समीक्षा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाई कमेटी

Old Pension Scheme Issue: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अगुआई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी।

Pension: सरकार करेगी समीक्षा, बनाई कमेटी (File Photo- Express)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram