उद्योगपति राहुल बजाज मोदी सरकार की आलोचना संबंधी बयान को लेकर चर्चा में हैं। राहुल बजाज के बयान के बाद मोदी सरकार के मंत्री लगातार सरकार के बचाव के साथ ही परोक्ष रूप से आलोचना भी कर रहे हैं। इस क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया।

अपने ट्वीट में निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल बजाज की तरफ से उठाए गए मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जवाब दिया। सवालों/आलोचनाओं को सुना जाना चाहिए और उनके जवाब देने के साथ ही उन्हें दूर किया जाना चाहिए। अपनी धारणा फैलाने की बजाए जवाब पाने के और भी बेहतर तरीके हैं। ऐसी बातों से राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंच सकता है।

मालूम हो कि मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उद्योगपति राहुल बजाज ने कहा था कि देश में इस समय खौफ का माहौल है जिससे लोग सरकार की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं है कि सरकार उनकी आलोचना को किस तरह से लेगी। राहुल बजाज ने मालेगांव बम धमाकों में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने के मामले का भी जिक्र किया।

Home Minister @AmitShah answers on how issues raised by Shri. Rahul Bajaj were addressed. Questions/criticisms are heard and answered/addressed. Always a better way to seek an answer than spreading one’s own impressions which, on gaining traction, can hurt national interest. https://t.co/WytSpyRyP6

