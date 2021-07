रविवार को प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की महिला मंत्रियों का फन डे रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महिला सदस्यों के लिए गेट टुगेदर कार्यक्रम का आयोजन किया और उसकी मेजबानी की। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी कैबिनेट की सभी महिला मंत्री मौजूद रहीं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर पर हुए इस कार्यक्रम में मीनाक्षी लेखी, शोभा कारंदलजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, भारती पवार, अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह मौजूद रहीं। हाई-टी कार्यक्रम के बाद सभी महिला मंत्रियों ने एकसाथ फोटो भी खिंचवाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस कार्यक्रम की फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की।

Smt @nsitharaman interacts with the women members of the Union Council of Ministers during a high tea session hosted at her residence today. pic.twitter.com/u9E4bBOQMf

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) July 11, 2021