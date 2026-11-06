वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को फाइनेंशियल एक्सप्रेस लीडरशिप अवॉर्ड्स के दौरान श्यामल मजूमदार के साथ खास बातचीत में देश की अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों, विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की जरूरत, रोजगार के नए अवसर पैदा करने, युवाओं में कौशल की कमी और बाजार में खपत की स्थिति पर विस्तार से बात की। उन्होंने बड़ी कंपनियों में कारोबार के सिमटने, नियमों का गलत फायदा उठाने, निजी निवेश की रफ्तार और उद्योगों की भूमिका से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

आप लगातार नौ बजट पेश कर चुकी हैं और अब अपना 10वां बजट पेश करने जा रही हैं। जब आप अपने पहले बजट को पेश करने वाली निर्मला सीतारमण और अब 10वां बजट पेश करने जा रही निर्मला सीतारमण की तुलना करती हैं, तो अपने अंदर क्या बदलाव महसूस करती हैं?

बजट पेश करने की जिम्मेदारी हमेशा बहुत बड़ी और चुनौतीपूर्ण होती है। हर बार मन में यही बात रहती है कि ऐसा बजट पेश किया जाए, जो लोगों के लिए मायने रखता हो, देश की आर्थिक तरक्की को आगे बढ़ाए और सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करे। जुलाई 2019 में जब मैंने अपना पहला बजट पेश किया था, उसके बाद हर साल हमारे सामने नई चुनौतियां आई हैं।

मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि हमने हर साल जो नीतियां बनाई हैं, उन्हें देश के लोगों ने अच्छी तरह समझा और अपनाया है। लोगों ने सरकार की नीतियों की दिशा को समझा और उनका साथ दिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को जो स्थिरता मिली है, उसे लोगों ने पहचाना है।

प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खूबियों में से एक उनकी निरंतरता है। वह लोगों की बात सुनते हैं और उनके सुझावों पर काम करते हैं। बजट तैयार करने में भी कई स्तरों पर लोगों के सुझाव लिए जाते हैं। यह केवल बजट से पहले होने वाली सलाह-मशविरा बैठक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके लिए काफी काम किया जाता है।

मेरे दिमाग में हमेशा यही बात रहती है कि ऐसा कुछ किया जाए, जिससे लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव आए। 2019 से लेकर अब तक के अनुभवों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बजट पेश करने के दौरान और उसके बाद मुझे जो संदेश मिलते हैं, साथ ही पूरे साल बजट के फैसलों का जो असर दिखाई देता है, वह अपने आप में बहुत बड़ी सीख होती है। हर नया बजट पिछले अनुभवों से और बेहतर बनता है।

विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। वोट देने के अधिकार, टाटा समूह के मामले और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। क्या इन घटनाओं से सरकार दबाव में आ जाती है या उसे रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ता है?

दुर्भाग्य से विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाता है, जिन्हें वह एक सीमा से आगे नहीं ले जाना चाहता। जब आप किसी मामले को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं और साथ ही उसे लेकर सड़कों पर भी उतरते हैं, तो आपको यह भी देखना चाहिए कि जनता के बीच आपकी बात का कितना असर हो रहा है।

मुझे लगता है कि खास तौर पर कांग्रेस अदालतों और सड़कों, दोनों जगह पूरी ताकत लगाती है। यहां तक कि जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि मामला इस स्थिति तक पहुंचना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए माफी मांगना उचित हो सकता है, तब भी वे इससे कोई सबक नहीं लेते।

क्या विपक्ष का सरकार को घेरना और जवाब मांगना गलत है?

विपक्ष का सरकार को कठघरे में खड़ा करना और उससे जवाब मांगना बिल्कुल सही है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं चाहूंगी कि यह काम संसद के भीतर ज्यादा हो, न कि संसद के बाहर नकली संसद लगाकर।

विपक्ष की एक ऐसी पार्टी है, जिसके पास करीब 100 सांसद हैं। लेकिन वे संसद में होने वाली बहस में पूरा समय नहीं बैठते। आरोप लगाते हैं, लेकिन जब कोई उनके आरोपों का जवाब देने के लिए खड़ा होता है तो वे सदन से बाहर चले जाते हैं। सरकार जवाब देती है तो वे शोर मचाकर उसकी बात दबाने की कोशिश करते हैं।

लोगों ने आपको संसद में आकर यही जिम्मेदारी निभाने के लिए चुना है। फिर संसद के बाहर नकली संसद लगाकर ऐसा करने का क्या मतलब है?

आपकी यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से समय-समय पर दिए जाने वाले बयानों में संसद में बहस करने के मुकाबले सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने पर ज्यादा जोर दिखाई देता है। इससे ऐसा लगता है कि आप सरकार बदलना चाहते हैं।

सरकार हर पांच साल में चुनावी प्रक्रिया के जरिए बदलती है। क्या आपको इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं है तो फिर कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में सरकारें चुनाव के जरिए कैसे बनीं?

विपक्ष जिस तरह से बिना किसी तर्क और एकरूपता के काम कर रहा है, उस पर जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं। उसकी बातों में कोई पक्का भरोसा दिखाई नहीं देता।

सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अव्यवस्थित और अस्थिर देश के रूप में दिखाने की कोशिश उन लोगों के प्रयासों को कमजोर करती है, जो दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। अस्थिरता का संदेश देकर आप उन्हीं लोगों का मनोबल गिराते हैं।

टाटा समूह के भीतर चल रहे विवाद को लेकर राहुल गांधी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या सरकार को इस मामले में दखल देने की जरूरत है?

ये बहुत नाजुक मामले हैं। इन्हें सुलझाने के लिए कारोबारी समझ, व्यावसायिक अनुभव और आपसी अच्छे संबंधों की जरूरत होती है। मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो, मैं तुरंत यह नहीं कहूंगी कि इसमें सरकार के दखल देने की जरूरत है।

मैं टाटा ब्रांड की अहमियत जानती हूं। मुझे यह भी पता है कि पारसी समुदाय ने टाटा को दुनिया का एक बड़ा ब्रांड बनाने में कितना योगदान दिया है। टाटा समूह किन-किन क्षेत्रों में कारोबार कर रहा है, इसकी भी मुझे जानकारी है।

यह भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इस मामले को संबंधित पक्षों को आपस में बातचीत करके सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करनी चाहिए।

इस तरह का मामला सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आना चाहिए। टाटा समूह के नेतृत्व से जिस परिपक्वता की उम्मीद की जाती है, उसे देखते हुए हम चाहेंगे कि यह विवाद जल्द सुलझ जाए।

क्या आप दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश कर सकती हैं?

इसीलिए तो मैंने कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। मैं जल्दबाजी में इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी।

आज युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी एक शब्द में रोजगार है। चिंता सिर्फ नौकरियों की कमी को लेकर नहीं है, बल्कि नौकरियों की गुणवत्ता को लेकर भी है। कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। क्या इससे भारत में खपत और बाजार की मांग पर असर पड़ सकता है?

मुझे अब भी लगता है कि भारत में खपत की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आपने अक्टूबर के जीएसटी आंकड़े देखे होंगे। उस महीने जीएसटी संग्रह में पिछले साल के मुकाबले 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।

सरकार युवाओं को बेहतर कौशल सिखाने और उद्यमियों, कारोबारियों तथा उद्योगों की जरूरतों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की क्षमताओं के बीच की दूरी कम करने के लिए भी काफी काम करेगी।

मैंने उद्योग जगत के बड़े नेताओं से बार-बार यह सुना है कि कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले युवाओं के पास उद्योगों की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त कौशल नहीं होता। इसके कारण कंपनियों को उन्हें नौकरी पर लगाने से पहले छह से आठ महीने तक अतिरिक्त ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है।

हम चाहते हैं कि युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, जिससे उनके पास जरूरी कौशल हो और वे नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार होकर आएं। हमने पिछले दो बजटों से ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है और हम अपने प्रयास जारी रखेंगे।

यह समझना भी जरूरी है कि आज बड़े उद्योगों और एमएसएमई यानी छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की जरूरत है। लेकिन इसके साथ ही ऐसे लोगों की भी जरूरत है, जो एआई के साथ काम करना जानते हों।

हमारे स्कूलों, कॉलेजों और प्रोफेशनल कोर्स के पाठ्यक्रमों में भी इस तरह की पढ़ाई और ट्रेनिंग शामिल करनी होगी, ताकि युवा जब नौकरी के बाजार में आएं तो उनके पास काम करने के लिए जरूरी कौशल पहले से मौजूद हो।

भारत को पूंजी और विदेशी निवेश की जरूरत है। क्या आने वाला बजट विदेशी डॉलर और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए खास रियायतों वाला होगा? टैक्स में बदलाव ही इस समस्या का पूरा समाधान नहीं है। क्या सरकार उनकी दूसरी चिंताओं को दूर करने के लिए भी कोई ठोस प्रयास कर रही है?

आपने बिल्कुल सही कहा कि टैक्स व्यवस्था इस पूरे मामले का सिर्फ एक हिस्सा है। मैं खुदरा निवेशकों और शेयर बाजार से जुड़े लोगों की चिंताओं और उनकी बेचैनी को समझती हूं और उसका सम्मान करती हूं।

लेकिन 2023-24 में भी टैक्स व्यवस्था यही थी। इसके बावजूद उस साल भारत में निवेश का काफी अच्छा प्रवाह देखने को मिला था। उस साल देश में सबसे ज्यादा निवेश आया था। निवेश आकर्षित करने के लिए हमने कोई अलग कदम नहीं उठाया था, लेकिन आज हालात काफी बदल गए हैं।

परिस्थितियां बदल गई हैं, चुनौतियां बढ़ी हैं और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की ओर से भारत से शुद्ध निकासी भी बढ़ी है। हालांकि, अब वे दोबारा भारत लौटने लगे हैं।

मैं मानती हूं कि निवेशकों की चिंताएं अब ज्यादा खुलकर सामने आ रही हैं। मैं इन सभी मुद्दों पर विचार करूंगी, क्योंकि देश की आर्थिक तरक्की हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

हमें आर्थिक विकास की दर 7 फीसदी से ऊपर बनाए रखनी है। इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए हमें पूंजी और इक्विटी निवेश की जरूरत है। खासकर इस समय इसकी जरूरत और भी ज्यादा है।

पिछले कुछ वर्षों में हमने बॉन्ड बाजार को मजबूत और व्यापक बनाने पर काफी जोर दिया है। अब कुछ लोगों की मांग है कि शेयर बाजार यानी इक्विटी को भी इसी तरह का समर्थन मिलना चाहिए। मैं इस समय इस पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैं निवेशकों की चिंता को पूरी तरह समझती हूं।

क्या हम यह मान लें कि आने वाले बजट में विदेशी डॉलर के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाएगा?

अगर आप यह कहेंगे कि वित्त मंत्री ने डॉलर के लिए रेड कार्पेट बिछाने का वादा किया है, तो भारतीय निवेशकों को लग सकता है कि सरकार विदेशी निवेशकों को पहले से ही ज्यादा तरजीह दे रही है। आपने तो भारतीय रुपये के लिए रेड कार्पेट बिछाने की बात नहीं की।

जब अमेरिका के सरकारी बॉन्ड यानी यूएस ट्रेजरी में बिना जोखिम के 5 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को भारत वापस कैसे लाया जाएगा? रुपये की मौजूदा स्थिति भी एक बड़ी समस्या बन रही है।

जवाब: सरकार सभी संबंधित पक्षों की बात सुन सकती है और हम ऐसा करेंगे। सबसे पहले हम उनकी चिंताओं और सुझावों को सुनेंगे। इसके बाद देखेंगे कि उन पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

हम देश की बड़ी और सफल कंपनियों का जश्न मनाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह चिंता भी जताई जा रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था कुछ गिने-चुने बड़े कारोबारी समूहों के दबदबे वाली बनती जा रही है। आप इस चिंता पर क्या कहेंगी?

जवाब: एक-दो दशक पहले शायद ऐसी स्थिति रही हो। आज भी कुछ बड़ी कंपनियां जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे खुशी है कि वे कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। उन्हें आगे बढ़ना भी चाहिए। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं है। आज देश में छोटे, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

हम चाहते थे कि सूक्ष्म यानी माइक्रो उद्योग हमेशा छोटे ही न बने रहें, बल्कि आगे बढ़कर छोटे उद्योग बनें। छोटे उद्योग आगे चलकर मध्यम और मध्यम उद्योग बड़े उद्योगों में बदलें।

इसी सोच के साथ एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया था। इस बदलाव की सराहना भी हुई है, क्योंकि इससे उद्योगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिलता है।

आज हर आकार की कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। यहां बड़ी कंपनियों के साथ बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम उद्योग भी मौजूद हैं।

देश के कुल निर्यात में करीब 40 फीसदी हिस्सेदारी एमएसएमई क्षेत्र की है। अलग-अलग स्तरों पर नए उद्योग उभर रहे हैं। स्टार्टअप ने भी साबित किया है कि छोटी और नई सोच वाली कंपनियां बाजार में उतर सकती हैं, अपनी पहचान बना सकती हैं और बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं।

भारत के आर्थिक इतिहास में स्टार्टअप के जरिए अरबपति कंपनियों और यूनिकॉर्न यानी एक अरब डॉलर से ज्यादा मूल्यांकन वाली कंपनियों का इतनी तेजी से उभरना एक शानदार उपलब्धि है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में नियमों का गलत फायदा उठाने, कुछ खास कंपनियों को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग सुविधाएं देने और ऐसे कारोबारी माहौल की बात कही गई है, जहां कंपनियों को विशेष लाभ मिल जाते हैं, नियमों को लागू करने में समानता नहीं रहती और बाजार के नियमों के बजाय राजनीतिक दखल से फैसले होते हैं। इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा?

इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में मुझे केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों की ओर से भी बात करनी होगी।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आर्थिक सर्वेक्षण में उठाए गए मुद्दों को केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर नीति बनाने वाले लोग बेहद गंभीरता से ले रहे हैं।

इसी वजह से सर्वेक्षण में जिन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है, उन्हें दूर करने के लिए सालभर कदम उठाए जा रहे हैं। कई राज्यों ने भी इन समस्याओं का बेहतर समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ खुलकर बातचीत की है।

व्यय विभाग सरकारी खरीद के नियम और टेंडर की शर्तें तय करता है। यह विभाग समय-समय पर इन नियमों की समीक्षा करता है, ताकि उनमें ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सके, उन्हें उद्योगों के लिए आसान बनाया जा सके और ऐसे नियमों से बचा जा सके, जो कारोबारियों के लिए बेवजह मुश्किलें खड़ी करते हैं।

उद्योग जगत की ऐसी कई समस्याओं को दूर किया गया है, जो पहले उसके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थीं। टेंडर की प्रक्रिया को आसान और कारोबारियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया है। टेंडर जारी करने वाले अधिकारियों को मिलने वाले मनमाने अधिकारों में भी काफी कमी की गई है।

प्रोजेक्ट पूरा करने, बैंक गारंटी और व्यक्तिगत गारंटी से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। इनमें से कुछ नियम कोरोना महामारी के दौरान लागू किए गए थे, लेकिन कारोबार को आसान बनाने वाले कई प्रावधानों को बाद में भी जारी रखा गया।

उदाहरण के लिए, कोरोना के समय कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सालाना आम बैठक (एजीएम) करने की सुविधा दी गई थी। यह सुविधा उस समय बहुत जरूरी थी। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद भी हमने इसे वापस नहीं लिया।

हमने कहा है कि हर तीन साल में एक बार कंपनी की आम बैठक आमने-सामने यानी फिजिकल तरीके से होनी चाहिए। बाकी समय कंपनियां अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हाइब्रिड बैठक कर सकती हैं।

इस तरह के कई बदलावों से देश में कारोबार करना पहले के मुकाबले आसान हुआ है।

भारतीय निजी कंपनियों की आर्थिक स्थिति और बैलेंस शीट मजबूत है, लेकिन कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़ दें तो बड़े पैमाने पर निवेश अब भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपको इस बात से निराशा नहीं होती कि उद्योग लगातार सरकार से सुधारों की मांग करता है, लेकिन खुद निवेश करने के लिए आगे नहीं आता?

अगर आपने मुझसे यह सवाल दो साल पहले पूछा होता तो शायद मेरा जवाब हां होता। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे उद्योग जगत निवेश के लिए आगे आता दिखाई दे रहा है।

हो सकता है कि कंपनियां हर क्षेत्र में निवेश करने के बजाय कुछ खास क्षेत्रों को चुन रही हों। यानी वे उन क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, जहां उन्हें ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, न कि उन क्षेत्रों में जहां वे पहले से कारोबार कर रही हैं। लेकिन मैं साफ तौर पर देख रही हूं कि निजी निवेश में तेजी आ रही है।

मुझे लगता है कि सितंबर 2025 में लागू किए गए जीएसटी 2.0 सुधारों ने बाजार में खपत और मांग को ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। अब उद्योगों को भरोसा हो रहा है कि बाजार में मांग मौजूद है। वे यह समझ पा रहे हैं कि कितना उत्पादन करना है, कितना निवेश करना है और अपने कारोबार को किस स्तर तक बढ़ाना है।

मेरा मानना है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों ने ही इस भरोसे को बढ़ावा दिया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि बाजार में खपत बढ़ने की पूरी वजह आयात है। लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि देश में किस तरह की चीजों का आयात हो रहा है।

आयात का एक बड़ा हिस्सा उन कच्चे माल और दूसरी चीजों का है, जिनका इस्तेमाल निर्यात के लिए सामान बनाने में किया जाता है। हम कच्चा माल इसलिए मंगा रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है और उसका उत्पादन देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है।

बाजार में खपत बढ़ने से अब मांग की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं।

वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास दर 7.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। अर्थव्यवस्था को संभालने के मामले में सरकार का प्रदर्शन अच्छा रहा है। लेकिन अब देश को अगली बड़ी छलांग लगाने के लिए सरकार और भारतीय उद्योग जगत को क्या अलग करना चाहिए?

मेरा मानना है कि हमने अब अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया है और हमें आगे भी इसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए।

इस बदलाव की सबसे बड़ी बात क्या है? हम देश के लोगों, कारोबारियों, किसानों और आम नागरिकों पर खुलकर भरोसा करते हैं। हम जो भी काम करते हैं, उसके पीछे यही सोच होती है कि हमें अपने लोगों पर भरोसा है।

जीएसटी, आयकर और दूसरे मामलों में हमारी नीतियां इसी सिद्धांत पर बनाई गई हैं कि हम टैक्स देने वालों पर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि हम सभी इसी सोच के साथ काम करें। हम जो भी नीति बनाएं, उसमें कारोबार, उद्योग और टैक्स देने वालों पर भरोसा होना चाहिए। यही हमारा मूल मंत्र रहेगा।

पूर्वी एशिया के कई देशों ने अपने उद्योगों को सरकारी मदद और सुरक्षा दी, लेकिन इसके बदले उनसे बेहतर प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने की क्षमता भी मांगी। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार उद्योगों से जवाबदेही तय करने के मामले में कुछ पीछे रही है?

नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसके लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) का रास्ता अपनाया है। इस योजना के तहत कंपनियों को प्रोत्साहन पाने के लिए अपने उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी करके दिखानी होती है।

यह कंपनियों को सरकारी मदद देने का एक सकारात्मक तरीका है। इस प्रोत्साहन का मकसद सिर्फ कंपनियों को देश की घरेलू मांग पूरी करने में मदद देना नहीं है, बल्कि उन्हें निर्यात बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करना है।

पीएलआई योजना ने अच्छे नतीजे दिए हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। हमें यह देखना होगा कि उन क्षेत्रों में आखिर कहां कमी रह गई।

ऐसी कौन-सी एक चीज है, जो आप चाहेंगी कि उद्योग जगत सरकार से कुछ मांगे बिना खुद करे?

उद्योग जगत सरकार से जो चाहे मांग सकता है। मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी भी मांग को लेकर मुझे सतर्क या चिंतित रहने की जरूरत है। लेकिन मैं यह भी चाहूंगी कि उद्योग जगत सरकार के साथ लगातार संपर्क में रहे और हमें बताता रहे कि वह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

2019 में जब कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाई गई थी, उसके बाद उद्योग जगत के साथ मेरी बहुत कम बातचीत हुई। मुझे यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि टैक्स में कटौती से उन्हें कितना फायदा हुआ है।

कॉरपोरेट टैक्स की दर कम की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उद्योग जगत सरकार से अपनी मांगें रखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने हमेशा उद्योग जगत के सुझावों का स्वागत किया है।

उद्योग जगत सरकार से अपनी मांगें रख सकता है और जो भी जरूरी लगे, उसकी मांग कर सकता है। लेकिन उसे सरकार के साथ लगातार बातचीत भी करते रहना चाहिए और यह बताना चाहिए कि वह अपने कारोबार में कितनी प्रगति कर रहा है।

सरकार और उद्योग जगत के बीच बातचीत सक्रिय और लगातार होनी चाहिए। सरकार और कारोबार जगत, दोनों इस यात्रा में एक साथ हैं। हमें मिलकर भारत को विकसित भारत की दिशा में आगे ले जाना है। हम इस समय एक ऐसे अहम मोड़ पर खड़े हैं, जहां से देश विकास की अगली बड़ी छलांग लगा सकता है। इस मौके पर हमें खुद को निराश नहीं करना चाहिए और न ही अपने अवसरों को गंवाना चाहिए।