वस्तु और व्यापार कर (GST) को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। सीतारमण ने कहा कि हो सकता है कारोबारियों को GST से दिक्कत हो रही हो लेकिन अब यह कानून है और इसका पालन किया जाना चाहिए। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में व्यापारियों, कारोबारियों, सीए और अन्य से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह टैक्स लॉ लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया लेकिन हम चाहते थे कि यह लोगों की उम्मीद पर खरा उतरे लेकिन माफी के साथ मैं कहना चाहती हूं कि यह आप लोगों की परेशानियों को दूर नहीं कर पाया है।

इस दौरान के दौरान एक कारोबारी GST को लेकर भड़क गया और खरी-खोटी सुनाने लगे। कारोबारी ने कहा कि GST को गुड ऐंड सिंपल टैक्स होना चाहिए था, लेकिन इसकी खामियों के चलते सरकार हर किसी के निशाने पर है।

इस वाकया पर पहले तो वित्त मंत्री ने उसकी बात सुनी लेकिन इसके बाद उनका सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कहा कि ‘हम GST को गाली नहीं दे सकते हैं। यह संसद और देश की सभी विधानसभाओं से पास हुआ है। इसमें कमियां हो सकती हैं। हो सकता है कि इससे आपको दिक्कतें हुई हों, लेकिन मुझे माफ कीजिए, यह अब देश का कानून है।’

#WATCH Second part of Nirmala Sitharaman’s answer to a question on GST, at an event in Pune, Maharashtra https://t.co/IqoSpaQhcW pic.twitter.com/TG9h5WynGK

