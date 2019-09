बेटी दिवस (Daughters Day) पर कई राजनीतिक शख्सियतों ने अपनी बेटियों की तस्वीर साझा की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बेटियों की तस्वीर ट्विटर पर साझा की। हालांकि, सीतारमण की तस्वीर पर बाकी नेताओं से यूजर्स की कुछ हटकर प्रतिक्रिया देखने को मिली। उन्होंने जैसे ही अपने साथ अपनी बेटी की पुरानी तस्वीर साझा की, लोगों ने उनसे टैक्स ऑडिट की तारीख बढ़ाने की अपील शुरू कर दी।

अपनी बेटी के साथ पुरानी तस्वीर को साझा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, “बेटियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मेरी बेटी के साथ पुरानी यादें। एक दोस्त, दार्शनिक और एक मार्गदर्शक। बेटी दिवस पर (यादों में से एक) पेश है।”

Can say so much and more about daughters. A #throwbackpic with my daughter. A friend, philosopher and a guide. Here’s this on #DaughtersDay pic.twitter.com/640XrUqm2n

वित्त मंत्री के इस ट्वीट के बाद यूजर्स की भारी प्रतिक्रियाएं आने लगीं। लोगों ने गुजारिश भरे लहजे में कहना शुरू कर दिया कि मैडम प्लीज टैक्स ऑडिट की तारीख बढ़ा दो।

एक यूजर ने लिखा, ” मैडम क्या हम लोगों में आप अपनी बेटी को नहीं देखतीं? देश में भविष्य की योजनाओं के लिए आप सही से फैसला ले सकें, इसके लिए हमें बेहतर रिजल्ट देने के लिए हमें कुछ मोहलत चाहिए।” इस यूजर ने भी टैक्स ऑडिट की तारीख को बढ़ाने की मांग की।

Madam don't u see many amongst us as like ur Daughter ? What we need is just some time to complete the work PROPERLY, to give correct results for you to decide on future Plans & Policies correctly for our Country. Pls extend Tax Audit Due date upto 30.11.2018

गौरतलब है कि देश का व्यापारी वर्ग इनमक टैक्स विभाग से ऑडिट रिटर्न की तारीख बढ़ाने की गुहार लगा रहा है। पिछले दिनों दिल्ली के व्यापारियों ने इस मामले में गुहार लगाई थी। दरअसल, 2 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को ऑडिट कराना है। 2018-19 की रिटर्न को 30 सितंबर तक फाइल कराना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडिट या रिटर्न में देरी होने पर काफी ज्यादा पैनल्टी देनी पड़ेगी।

