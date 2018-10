अरुण जेटली ने माना- चार साल में चार गुना बढ़ा एनपीए, हुआ 2.26 से 8.96 लाख करोड़

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार (1 अक्टूबर) को सार्वजनिक बैंकों के कर्ज की रकम डूबने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज माफी नहीं देने जा रही है और इस कवायद से लेनदारों को अपना बही—खाता साफ—सुथरा रखने में मदद मिलेगी और कराधान में दक्षता लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 36,551 करोड़ रुपये के लोन या एनपीए की वसूली की है। ये वसूली मौजूदा वित्तीय वर्ष की अप्रैल—जून की तिमाही के दौरान की गई है। वहीं पूरे वित्तीय वर्ष 2017—18 में 74,562 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी।

Asset Quality Review initiated by RBI in 2015 & subsequent transparent recognition by banks revealed high NPAs. NPAs of Public Sector Banks increased from Rs. 2.26 lakh crore in March 2014 to Rs. 8.96 lakh crore in March 2018: FM Arun Jaitley (file pic) pic.twitter.com/2xEtPcbYTz

— ANI (@ANI) October 1, 2018