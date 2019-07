‘योगीजी यूपी के मालिक नहीं हैं’, साथी फिल्म डायरेक्टर पर भड़के अनुराग कश्यप

देश में असिहष्णुता को लेकर विवाद में अब बॉलीवुड के दो फिल्मकार आमने सामने है। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने अपने साथी फिल्मकार मधुर भंडारकर पर देश में अहिष्णुता के परिप्रेक्ष्य में उनके बयान को लेकर निशाना साधा है।

फिल्म निर्देशक मधुर भंडाकर ने एक टीवी चैनल डिबेट में कहा था कि वो लोग जो मोदी और योगी की आलोचना करते हैं, वहीं यूपी में फिल्में बनाते हैं और राज्य सरकार से सब्सिडी लेते हैं। क्यों आप लोग यूपी सरकार से सब्सिडी लेते हो? आपको यूपी सरकार से सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। क्यों यह दोहरापन है?

भंडारकर ने कहा कि उन लोगों को यह कह देना चाहिए कि जब तक योगी मुख्यमंत्री हैं, हम वहां शूटिंग नहीं करेंगे, हम सब्सिडी नहीं लेंगे। आपमें यह हिम्मत होनी चाहिए। जहां आपको पैसा दिखता हैं वहां आपको आपत्ति नहीं होती है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि आप सब्सिडी लेते है, आप अवॉर्ड लेते हैं, आप सबकुछ लेते हैं, झारखंड से पुरस्कार लेते हैं। यही दोहरापन है।

इसके जवाब में अनुराग ने ट्वीट कर मधुर भंडारकर पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ‘यह क्या मजाक है। यह मेरा राज्य है. मैं यूपी में पैदा हुआ, यूपी में पला-बढ़ा हूं। फिल्म सब्सिडी योगी जी ने शुरू नहीं की है। वह राज्य के मालिक नहीं है, वह मुख्यमंत्री हैं। मैं भले ही मोदी से सहमत नहीं रहूं लेकिन फिर भी मैं 100 फीसदी भारतीय हूं। और मैं भारत में फिल्में बनाता हूं और ऐसा करना जारी रखूंगा।’

What a joke!! It’s my state . I was born in UP , I grew up in UP. Film subsidies were not started by Yogi ji. He is not the owner of the state , he is the Chief Minister. I might disagree with Modiji but I still am 100 % indian and I make films in India & will continue to do so. https://t.co/Yi6b0tjFs5

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) July 26, 2019