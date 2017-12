मशहूर फिल्ममेकर ने मोदी, शाह और योगी को बताया फर्जी हिंदू, कहा- इनसे नफरत है मुझे

बॉलीवुड फिल्‍ममेकर और लेखक राम सुब्रमण्यम ने एक बार फिर से विवादित बोल बोले हैं। उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह और उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ को भी निशाना बनाया है। उन्‍होंने कहा कि उन्‍हें हिंदुओं से नफरत नहीं है। वह नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्‍यनाथ जैसे फर्जी हिंदुओं से नफरत करते हैं। राम सुब्रमण्‍यम इससे पहले भी पीएम मोदी और भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह की कड़ी आलोचना कर चुके हैं।

फिल्‍मकार राम सुब्रमण्‍यम ने ट्वीट कर भाजपा के शीर्ष नेतृत्‍व पर हमला बोला है। उन्‍होंने लिखा, ‘मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूं और फिर कहूंगा- मैं हिंदुओं से घृणा नहीं करता हूं। मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्‍यनाथ जैसे फर्जी हिंदुओं से नफरत करता हूं। ये लोग धर्म के नाम पर गरीबों का ध्रुवीकरण करते हैं और हर दिन उसे धोखा देते हैं। इनलोगों ने विकास का वादा किया था, लेकिन भ्रष्‍टाचार को और बढ़ा दिया है।’ यह कोई पहला मौका नहीं है जब राम सुब्रमण्‍यम ने मोदी और शाह को निशाना बनाया है। उन्‍होंने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एक वीडियो जारी कर जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करने की अपील की थी। सुब्रमण्यम ने मोदी अमित शाह को ‘नमूना’ और ‘आतंकवादी’ बताया था।

I have said this many times before, will say it again: I don’t hate Hindus. I hate fraud Hindus like @narendramodi , @AmitShah and @myogiadityanath who are using my religion to polarise poor people and cheat them every day. They promised development but have increased corruption!

— Ram Subramanian (Voice Of Ram) (@VORdotcom) December 24, 2017