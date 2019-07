मॉब लिंचिंग: बीजेपी नेता ने कहा- चांद पर चले जाओ, फिल्मकार का पलटवार- रूम और टिकट दो

मॉब लिंचिंग को लेकर फिल्मी सितारों द्वारा लिखे गए पत्र पर केरल बीजेपी प्रवक्ता बी गोपालकृष्णन ने विवादित बयान दिया। गोपालाकृष्णन के बयान पर मशहूर फिल्मकार अडूर गोपालाकृष्णन ने पलटवार किया है। दरअसल गुरूवार को भाजपा नेता ने कहा कि अडूर अगर ‘‘जय श्रीराम’’ के जयकारे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो वे चांद या किसी दूसरे ग्रह पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बयाीन के जवाब में फिल्मकार अदूर बालाकृष्णन ने पलटवार करते हुए कहा कि, बीजेपी के दोस्त द्वारा दिया गया यह सुझाव अच्छा है। मैं चांद पर चला जाऊंगा अगर वह मेरे लिए चांद पर एक कमरा बुक कर दें और मेरे लिए चांद तक के सफर के लिए टिकट खरीद दें, यह एक अच्छा सफर होगा।

गौरतलब है कि देश की जानी-मानी 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर सवाल पूछा। पीएम से पूछा गया है कि अपराधियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? पत्र में कहा गया है कि ‘जय श्री राम’के नारे को उकसावे वाला बना दिया गया है। जय श्री राम का नारा ऐसा हो गया है जैसे मानो यह युद्ध से पहले चीखने वाली ध्वनि हो।

Filmmaker Adoor Gopalakrishnan on a BJP leader asking him to go to the moon if he can’t tolerate ‘Jai Sri Ram’ slogans: It is a good suggestion by this BJP friend that I should go to the moon, if he can book a room for me on moon and buy me a ticket then it will be a nice stay pic.twitter.com/eUcY76zrxA

— ANI (@ANI) July 26, 2019