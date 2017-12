फिल्म मेकर ने पीएम मोदी और अमित शाह को कहा नमूना, वीडियो पोस्ट कर बोला मत देना बीजेपी को वोट

गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले विवादित बोल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता के बाद अब इसमें फिल्म जगत की हस्तियां भी शामिल हो गई हैं। लेखक और फिल्मकार राम सुब्रमण्यम ने टि्वटर पर एक वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को ‘नमूना’ और ‘आतंकवादी’ बताया है। साथ ही गुजरात की जनता से भाजपा को वोट न देने की भी अपील की है। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को ‘नीच’ कहा था। उनके बयान पर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था।

A message to every Gujarati who is going to vote in this election. pic.twitter.com/26C6Ff2oww

— Ram Subramanian (Voice Of Ram) (@VORdotcom) December 7, 2017