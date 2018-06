दिल्ली के लेफ्टिनेंट गर्वनर अनिल बैजल सोमवार (11 जून) से अपने घर यानी कैंप आॅफिस से काम कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके तीन मंत्री लेफ्टिनेंट गर्वनर के दफ्तर में धरने पर बैठे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गर्वनर या एलजी इस वक्त सिर्फ दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों से जुड़ी फाइलों को ही अपने आवास पर देख रहे हैं। लेकिन उन्हें दिल्ली सरकार से कोई भी फाइल नहीं मिल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री और तीन अन्य मंत्री धरने पर बैठे हुए हैं। इन सभी बातों के बीच में फिल्म निर्माता शि​रीष कुंदर के एक ट्वीट ने ट्विटर यूजर्स को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया है।

फिल्म निर्देशक शिरीष कुंदर अक्सर अपने मजाकिया लहजे में किए गए ट्वीट के कारण खासी सुर्खियों में रहते हैं। ये ट्वीट वह कई बार गंभीर मुद्दों पर भी करते रहते हैं। उन्होंने हाल ही में ट्विटर पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को ट्वीट करते हुए पूछा,”क्या उनका कोई सर्विस सेन्टर दिल्ली में काम कर रहा है, क्योंकि एलजी दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं और न ही वह दूसरों को काम करने दे रहे हैं।”

हालांकि शिरीष कुंदर के इस मजाकिया ट्वीट को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ लिया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने तत्काल पलटकर जवाब दिया कि वह थोड़ी ही देर में उन्हें आवश्यक मदद उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिखा,” हम आपको हुई असुविधा के लिए क्षमाप्रार्थी हैं। कृपया अपने संपर्क की जानकारी हमें दें जिससे हम जल्दी ही आपकी मदद कर सकें। इस मजेदार संवाद ने कई लोगों को ठहाके लगाने के लिए मजबूर कर दिया।

Ha ha this one is one of the best.. So very miraculously hilarious.. Thanks for keeping the Twitter posts live..

— #MufflerTiranga (@vipinxsharma) June 16, 2018